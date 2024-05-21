Ціни на нафту падають через побоювання, що високі процентні ставки в США пригнічуватимуть попит

Ціни на нафту впали на початку торгів в Азії у вівторок, оскільки інвестори очікують, що тривала інфляція в США і високі процентні ставки пригнічуватимуть споживчий і промисловий попит.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:13 EET подешевшали на 44 центи, або на 0,53%, до 83,27 долара за барель. Американська нафта WTI (West Texas Intermediate) подешевшала на 51 цент, або на 0,64%, до 79,29 долара за барель.

Обидва еталони впали менш ніж на 1% в понеділок, оскільки представники Федеральної резервної системи США заявили, що очікують більше ознак уповільнення інфляції, перш ніж розглядати питання про зниження процентних ставок.

«Побоювання слабшого попиту призвели до продажу, оскільки перспектива зниження ставки ФРС стала більш віддаленою», - сказав аналітик Тошитака Тадзава з Fujitomi Securities.

Заступник голови ФРС Філіп Джефферсон заявив в понеділок, що ще занадто рано говорити про те, чи є уповільнення інфляції «довготривалим», в той час як віце-голова Майкл Барр сказав, що обмежувальна політика потребує більше часу. Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік сказав, що «потрібен час», щоб центральний банк був впевнений, що сповільнення зростання цін є стійким.

Нижчі відсоткові ставки знижують вартість запозичень, вивільняючи кошти, які можуть стимулювати економічне зростання і попит на нафту.

З іншого боку, політична невизначеність у двох найбільших нафтовидобувних країнах мало вплинула на ринок.

«Хоча ціни зросли через певну невизначеність в Ірані, з тих пір вони дещо зменшили свій ріст, оскільки інвестори цінують статус-кво з точки зору політики, а також те, що будь-який ширший регіональний конфлікт залишається поза увагою», - сказав ринковий стратег ІГ Єп Джун Ронг в електронному листі для Reuters.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі, прихильник жорсткої лінії і потенційний наступник Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, загинув в авіакатастрофі, в той час як наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відклав поїздку до Японії через стан здоров'я свого батька, короля.

«Смерть президента Ірану і проблеми зі здоров'ям короля Саудівської Аравії, схоже, не сильно впливають на ринок, оскільки неясно, чи матимуть вони негайний вплив на енергетичну політику», - сказав Тадзава з Fujitomi.

Інвестори зосереджені на пропозиції з боку Організації країн-експортерів нафти та її афілійованих осіб, разом відомих як ОПЕК+. Їх зустріч запланована на 1 червня, щоб визначити політику видобутку, в тому числі, чи продовжувати добровільне скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на добу для деяких членів організації.

«Ціни залишаються в очікуванні каталізатора для прориву з поточного діапазону, при цьому вони все ще стежать за будь-якими геополітичними подіями, а також за даними про запаси нафти на цьому тижні», - сказав Йеп.

ОПЕК+ може продовжити деякі добровільні скорочення видобутку, якщо попит не відновиться, повідомили Reuters обізнані з цим питанням люди.