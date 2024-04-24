Рада віднесла нафту, конденсат і розчинники до підакцизних товарів

Парламент ухвалив за основу законопроєкт № 10215 щодо запровадження системи контролю за обігом нафти, газового конденсату й розчинників. Про це повідомив один з його ініціаторів народний депутат Ярослав Железняк.

«Дуже важливий законопроєкт, який став результатом більше ніж піврічної роботи ТСК, комітету, податкової, Мінфіну та бізнес-асоціацій!!!» - написав нардеп на своєму телеграм-каналі.

Мета законопроєкту - боротьба з незаконним обігом пального та з неякісним пальним.

Документом зокрема вносяться зміни до ПКУ щодо віднесення до підакцизної групи товарів нафти й газового конденсату з нульовою ставкою акцизного податку, а також розчинників за кодом 3814 00 90 19 згідно з УКТ ЗЕД зі ставкою 245,50 євро за 1000 л та з можливістю застосування податкових векселів.

Крім того, планується удосконалення системи відстеження руху пального.

Як зазначено у пояснювальній записці, в Україні на сьогодні дуже поширена практика перероблення газового конденсату сирого на прямогонний бензин, який надалі використовується як основний компонент для приготування бензинів, які не відповідають вимогам чинного технічного регламенту. Як сировину використовують газовий конденсат і конденсат газовий легких вуглеводнів (код товару згідно з УКТЗЕД 2709001000) і його субститути (зокрема сиру нафту), яким присвоєно код товару згідно з УКТЗЕД 2709009000, а також використовуються похідні продукти (розчинники), яким присвоєно код товарів згідно з УКТЗЕД 3814009019.

Загальний обсяг ринку газового конденсату в Україні становить приблизно 70 тис. тонн на місяць. Цього обсягу достатньо для виготовлення приблизно 60 тис. тонн неякісних бензинів і приблизно 10 тис. тонн дизельного пального, яке також не відповідає вимогам чинного технічного регламенту.

Як правило, таке «некондиційне» пальне вводиться в обіг не як моторне паливо, а як різноманітні розчинники або суміші вуглеводнів. Серед суб'єктів, які переробляють газовий конденсат, також поширена практика вчинення фіктивних правочинів. Нерідко ця сировина переробляється на «неякісний» бензин, який надалі продається «за готівку», а товарні залишки ніби продаються підприємствам реального сектору економіки, які звітують про використання газового конденсату як пального для різноманітних котлів і печей. З цих обсягів не сплачується акцизний податок і ПДВ.

Для підвищення октанового числа прямогонного бензину використовують як кисневмісні високооктанові компоненти метанол, біоетанол та інші розчинники.

