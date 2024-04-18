Нафта стабілізується після різкого падіння через побоювання щодо попиту, послаблення напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту майже не змінилися після 3% падіння на попередній сесії, оскільки ринок залишається стурбованим попитом цього року і ознаками того, що більш широкого конфлікту в ключовому регіоні видобутку нафти на Близькому Сході можна уникнути.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:13 EET подорожчали на 29 центів, або на 0,3%, до 87,58 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися на 20 центів вище, або на 0,2%, до 82,89 долара за барель.

На попередній сесії обидва бенчмарка знизилися на 3% на ознаках того, що цього року попит на паливо нижче, ніж очікувалося, на тлі уповільнення економічного зростання в Китаї і зростання запасів нафти в США, найбільшому світовому споживачеві нафти.

Аналітики JP Morgan у своєму звіті, опублікованому пізно ввечері у вівторок, підкреслили, що світове споживання нафти в квітні було на 200 000 барелів на добу нижчим за їхній прогноз, склавши в середньому 101 мільйон б/д. З початку року попит зріс на 1,7 млн барелів на добу, в порівнянні з прогнозом в листопаді на рівні 2 млн барелів на добу.

Водночас, інвестори знижують ймовірність того, що Ізраїль рішуче відповість на ракетну атаку Ірану 13 квітня, яка була викликана ймовірним вбивством Ізраїлем іранських військових лідерів на сирійському дипломатичному об'єкті 1 квітня.

Іран є третім за величиною виробником в Організації країн-експортерів нафти, згідно з даними Reuters, і пом'якшення його конфлікту з Ізраїлем зменшить потенціал для перебоїв у постачанні на Близькому Сході.

"Нафта марки Brent повернулася до рівнів, що передували нападу на іранське консульство 1 квітня, що свідчить про те, що остання премія за ризик, пов'язана з посиленням напруженості між Ізраїлем та Іраном, зменшилася", - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, яка займається аналізом нафтового ринку.

Зростання запасів нафти в США також стримувало ціни. За даними Управління енергетичної інформації, за тиждень, що завершився 12 квітня, запаси нафти зросли на 2,7 мільйона барелів до 460 мільйонів барелів, що майже вдвічі перевищило очікування аналітиків, опитаних агентством Reuters, які прогнозували зростання запасів на 1,4 мільйона барелів.

Запаси зросли, оскільки завантаження нафтопереробних заводів знизилося в той час, коли переробка зазвичай зростає напередодні літа, стимулюючи попит в США.

За даними EIA, запаси бензину впали на 1,2 млн барелів за тиждень до 227,4 млн барелів.

Запаси дистилятів, які включають дизельне паливо і топковий мазут, впали на 2,8 млн барелів до 115 млн барелів, проти очікуваного зниження на 300 000 барелів, свідчать дані EIA.

"Ведмежий звіт EIA про запаси, схоже, став ідеальною можливістю для інвесторів зафіксувати прибуток після нещодавнього зростання", - сказав Деніел Хайнс, старший стратег по сировинним товарам в ANZ, в своїй записці в четвер.