Ціни на нафту падають після нападу Ірану, оскільки ринок знижує премію за ризик

Ціни на нафту впали під час торгів у понеділок, оскільки учасники ринку знизили премію за ризик після нападу Ірану на Ізраїль пізно ввечері в суботу, який, за словами ізраїльського уряду, завдав обмеженої шкоди.

Ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в червні подешевшали о 06:30 EET на 23 центи, або на 0,2%, до 90,22 долара за барель, тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в травні подешевшали на 29 центів, або на 0,3%, до 85,37 долара.

Атака із застосуванням понад 300 ракет і безпілотників стала першою атакою на Ізраїль з боку іншої країни за останні три десятиліття, що викликає занепокоєння щодо ширшого регіонального конфлікту, який впливає на трафік нафти через Близький Схід.

Але атака, яку Іран назвав відплатою за повітряний удар по його консульству в Дамаску, завдала лише незначної шкоди, оскільки ракети були збиті ізраїльською оборонною системою "Залізний купол". Ізраїль, який воює з підтримуваними Іраном бойовиками ХАМАС у Газі, не підтвердив і не спростував факт удару по консульству.

"Атака була значною мірою врахована в дні, що передували їй. Крім того, обмежений збиток і той факт, що ніхто не загинув, означає, що, можливо, відповідь Ізраїлю буде більш виваженою", - сказав Уоррен Паттерсон, керівник відділу стратегії на ринках сировинних товарів ING.

"Але очевидно, що залишається багато невизначеності, і все залежить від того, як Ізраїль відреагує зараз".

Оскільки Іран наразі видобуває понад 3 мільйони барелів на добу (б/д) сирої нафти, будучи четвертим за величиною виробником в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), ризик поставок включає в себе більш жорсткі нафтові санкції, а також те, що відповідь Ізраїлю може включати в себе націленість на енергетичну інфраструктуру Ірану, йдеться в клієнтській замітці ING, опублікованій в понеділок.

Але в разі значного скорочення поставок США можуть вивільнити додаткові обсяги нафти зі своїх стратегічних нафтових резервів, в той час як ОПЕК має понад 5 млн барелів на добу вільних виробничих потужностей, зазначає ING.

"Якщо ціни значно зростуть на тлі скорочення поставок, можна припустити, що група намагатиметься повернути частину цих вільних потужностей на ринок. ОПЕК не захоче бачити ціни занадто високими, враховуючи ризик руйнування попиту".

У п'ятницю нафтові бенчмарки зросли в очікуванні удару у відповідь з боку Ірану, досягнувши найвищих рівнів з жовтня.

Незважаючи на обмежену шкоду, аналітики очікували принаймні короткочасного зростання цін сьогодні вранці, але для більш значного і довготривалого впливу ескалації на ціни знадобиться суттєве порушення поставок, наприклад, обмеження судноплавства в Ормузькій протоці поблизу Ірану.

Досі конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС не мав відчутного впливу на постачання нафти.

"Удар по посольству Ірану в Сирії і відповідь Ірану підвищили напруженість на Близькому Сході. Однак ми не очікуємо негайної реакції цін на сиру нафту, враховуючи велику кількість вільних потужностей і вже підвищену премію за геополітичний ризик", - зазначають аналітики ANZ Research у своїй записці.

"Реакція Ізраїлю визначить, чи закінчиться ескалація, чи продовжиться. Конфлікт все ще може бути обмежений Ізраїлем, Іраном і його маріонетками, з можливим залученням США. Лише в крайньому випадку ми бачимо, що він реально вплине на нафтові ринки".

З іншого боку, менш визначений шлях до зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США через стійку інфляцію в США також вплинув на ціни, сказав аналітик ринку IG Тоні Сікамор (Tony Sycamore).

"Однак у середньостроковій перспективі геополітична нестабільність на Близькому Сході і в Європі (між Україною і Росією) означає, що всі ризики залишаються для зростання цін на сиру нафту до 90 доларів", - сказав він.