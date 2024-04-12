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АНАЛІТИКА

МЕА знизило прогноз попиту на нафту в 2024 р. на 130 тис. б/д через слабке споживання в I кв. і високі ціни на нафту

 

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту в 2024 році на 130 тис. барелів на добу, він становив 102 млн б/д через слабкі показники споживання в першому кварталі, а також побоювання, що високі ціни на нафту підірвуть попит, наголошується у квітневому звіті агентства.

За оцінкою МЕА, зростання попиту на нафту в I кв. 2024 року показало найменший приріст у річному обчисленні з I кв. 2023 року, становивши 1,6 млн б/д. Причинами МЕА вбачає незвично теплу погоду і затяжний спад виробництва в країнах із розвиненою економікою. Крім того, зниження попиту на нафту і газойль у країнах, що не входять до ОЕСР, на думку аналітиків, вказують на те, що нещодавнє зростання ділової активності ще не проявилося в попиті на нафту.

У зв'язку з цими слабшими показниками, які було частково перенесено на наступні квартали, а також у зв'язку з тим, що вищі ціни на паливо ще більше впливають на споживання нафти, МЕА знизило оцінку зростання споживання на 2024 рік на 130 тис. б/д, до 1,2 млн б/д. Тепер аналітики вважають, що попит на нафту в 2024 році зросте до 103,2 млн б/д, а в 2025 році додасть 1,1 млн б/д - до 104,3 млн б/д.

Аналітики вважають, що збільшення стримуваного через COVID-19 попиту на нафту в Китаї фактично вичерпало себе.

За оцінкою МЕА, комерційні запаси нафти в лютому зросли на 43,3 млн барелів - до 7-місячного максимуму, при цьому запаси на воді стали найвищими за останні 15 місяців. Навпаки, запаси на суші впали до найнижчого рівня з 2016 року. Запаси промисловості країн ОЕСР знизилися в лютому на 7,6 млн барелів, залишаючись на 65,1 млн барелів нижчими за середній п'ятирічний рівень. За попередніми даними, в березні вони зросли на 22 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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