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АНАЛІТИКА

Нафта подешевшала більш ніж на 1% на тлі ослаблення напруженості на Близькому Сході

 

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар за барель у понеділок, а Brent впала нижче 90 доларів, оскільки напруженість на Близькому Сході зменшилася після того, як Ізраїль вивів більше солдатів з південної частини Гази і взяв на себе зобов'язання розпочати нові переговори про можливе припинення вогню в шестимісячному конфлікті.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:30 EET впали на $1,42, або на 1,6%, до $89,75 за барель.

Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 85,59 доларів за барель, що на 1,32 долара, або 1,5%, нижче.

"Схоже, що каталізатором стала заява Ізраїлю про виведення всіх військ, крім однієї бригади, з південного сектора Гази, ймовірно, у відповідь на зростаючий міжнародний тиск і з метою деескалації напруженості після вбивства високопоставлених іранських командирів в Сирії минулого тижня", - сказав аналітик ринку ІГ Тоні Сікамор.

Ізраїль і ХАМАС направили групи до Єгипту для нових переговорів про можливе припинення вогню напередодні свят Курбан-байрам, що послабило напруженість на Близькому Сході, яка призвела до зростання цін на нафту більш ніж на 4% минулого тижня через побоювання перебоїв у поставках.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив у неділю, що Ізраїль готовий до будь-якого сценарію, який може виникнути у відносинах з Іраном, після того, як Тегеран пригрозив відплатою за вбивство іранських генералів 1 квітня.

Найбільший світовий експортер нафти, Саудівська Аравія, у травні підвищила офіційні відпускні ціни на всі сорти нафти до Азії, як і очікувалося, після того, як збільшилася пропозиція важких нафтових сортів.

У суботу на морській платформі, що експлуатується мексиканською національною нафтовою компанією Pemex, сталася пожежа, в результаті якої загинув щонайменше один підрядник. Це сталося після того, як Pemex попросила свій торговий підрозділ скасувати до 436 000 барелів на добу експорту нафти в квітні.

Однак аналітики Goldman Sachs очікують, що ціна нафти Brent залишиться нижче 100 доларів за барель в рамках базового сценарію, який передбачає, що попит вже є стабільним, геополітичні фактори не вплинуть на постачання нафти, і що підвищений рівень вільних потужностей змусить ОПЕК+ збільшити видобуток в третьому кварталі.

Минулого тижня в США кількість нафтових бурових установок зросла на дві одиниці до 508, тоді як кількість газових установок впала на дві одиниці до 110, що є найнижчим показником з січня 2022 року, повідомила компанія Baker Hughes у своєму звіті в п'ятницю.

Опублікований в п'ятницю звіт по зайнятості в США перевершив очікування, що свідчить про те, що економіка завершила перший квартал на міцному фундаменті і потенційно відстрочить очікуване зниження процентних ставок Федеральним резервом в цьому році.

ФРС може прискорити зниження ставок на тлі сильних економічних даних США і жорсткого ринку праці, вважає незалежний аналітик з Окленда Тіна Тенг.

Інвестори будуть вивчати дані по індексу споживчих цін в США і Китаї, які будуть опубліковані цього тижня, щоб отримати додаткові підказки щодо термінів можливого зниження ставок ФРС і оцінити економічний стан двох найбільших світових споживачів нафти.
За матеріалами: investing.com
 

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