У ВР зареєстрували два альтернативні проєкти закону про скасування «правок Лозового»

На розгляд Верховної Ради внесено два альтернативні проєкти закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про прокуратуру" щодо усунення перешкод для сторін кримінального провадження у доступі до правосуддя" №12367.

Документи №12367-2 і №12367-3 оприлюднено на сайті парламенту.

Серед авторів обох альтернативних проєктів - голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та інші народні депутати.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України виніс на розгляд парламенту законопроєкт №12367 про скасування так званих правок Лозового 30 грудня 2024 року. Проєкт закону розроблено на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у рамках програми розширеного фінансування.

У Меморандумі зазначено, що законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, які дадуть змогу Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу, а також раціоналізувати наслідки спливу строків досудового розслідування (зокрема, у справах про корупцію), що нівелює дію норм "правок Лозового".

