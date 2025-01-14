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АНАЛІТИКА

У ВР зареєстрували два альтернативні проєкти закону про скасування «правок Лозового»

22:39 14.01.2025 |

Право, Політика

 

На розгляд Верховної Ради внесено два альтернативні проєкти закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про прокуратуру" щодо усунення перешкод для сторін кримінального провадження у доступі до правосуддя" №12367.

Документи №12367-2 і №12367-3 оприлюднено на сайті парламенту.

Серед авторів обох альтернативних проєктів - голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та інші народні депутати.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України виніс на розгляд парламенту законопроєкт №12367 про скасування так званих правок Лозового 30 грудня 2024 року. Проєкт закону розроблено на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у рамках програми розширеного фінансування.

У Меморандумі зазначено, що законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, які дадуть змогу Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу, а також раціоналізувати наслідки спливу строків досудового розслідування (зокрема, у справах про корупцію), що нівелює дію норм "правок Лозового".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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