Нафта зростає на очікуваннях збільшення попиту та на тлі зростання проблем на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли у вівторок на тлі ознак того, що попит може покращитися в Китаї та США, найбільших світових споживачах нафти, а також на тлі зростаючого занепокоєння щодо розширення конфлікту на Близькому Сході, який може вплинути на постачання з цього регіону.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні зросли на 41 цент до 87,83 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) на травень о 04:40 за Гринвічем виросли на 41 цент до 84,12 долара за барель, після того, як на попередній сесії досягли найвищого рівня закриття з 27 жовтня.

"Бугаєві каталізатори зростання цін на нафту продовжують накопичуватися: сильніші, ніж очікувалося, економічні умови в Китаї і США дають більш оптимістичні перспективи попиту, в той час як геополітична напруженість на Близькому Сході продовжує загострюватися за участю Ірану", - зазначив в електронному листі ринковий стратег IG Єп Чжун Ронг (Yeap Jun Rong).

Виробнича активність в березні в Китаї зросла вперше за шість місяців, а в США - вперше за 1-1,5 року, що повинно призвести до зростання попиту на нафту цього року. Китай є найбільшим у світі імпортером нафти і другим за величиною споживачем, в той час як США є найбільшим споживачем.

На Близькому Сході в результаті ізраїльського удару по посольству Ірану в Сирії загинули сім військових радників, серед яких троє вищих командирів, що ознаменувало ескалацію війни в Газі між Ізраїлем і ХАМАС, який підтримує Іран. Розширення конфлікту, який триває вже майже півроку і в якому Ізраїль безпосередньо воює з Іраном, викликало занепокоєння щодо його впливу на постачання нафти.

"На сьогоднішній день ринок не був стурбований перебоями в постачанні, оскільки війна залишається локалізованою. Залучення Ірану може поставити під загрозу постачання нафти", - пишуть аналітики ANZ.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, відома як ОПЕК+, проведуть у середу онлайн-зустріч свого Спільного моніторингового комітету на рівні міністрів, щоб проаналізувати ситуацію на ринку та виконання країнами-членами домовленостей про скорочення видобутку нафти. Очікується, що країни-члени підтримають свою поточну політику пропозиції, яка передбачає добровільне скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу (б/д) до кінця другого кварталу.

Минулого місяця видобуток ОПЕК скоротився на 50 000 барелів на добу, що свідчить про те, що добровільні скорочення мають певний ефект.

Вища дисципліна у скороченні видобутку з боку членів ОПЕК+ відчувається на практиці, і "ринок також враховує більші скорочення видобутку з боку Росії в наступні 3 місяці (замість деяких скорочень експорту раніше)", - зазначає Сувро Саркар, керівник групи DBS Bank по роботі з енергетичним сектором, у своєму електронному листі.

"У поєднанні з постійними геополітичними ризиками, включаючи нещодавній напад на посольство Ірану в Сирії, це може призвести до зростання цін на нафту до 90 доларів США за барель у найближчій перспективі", - додав він.