Нафта зростає, оскільки інвестори роблять ставку на скорочення пропозиції

Ціни на нафту зросли в понеділок, додавши до нещодавніх прибутків на тлі очікувань скорочення пропозиції в результаті скорочення видобутку ОПЕК+, атак на російські нафтопереробні заводи, а також завдяки оптимістичним виробничим даним з Китаю, які підтримали прогнози щодо поліпшення попиту.

Нафта марки Brent о 05:31 EET подорожчала на 29 центів, або на 0,3%, до $87,29 за барель після зростання на 2,4% минулого тижня. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 83,48 долара за барель, що на 31 цент, або 0,4%, більше, ніж минулого тижня, коли вона зросла на 3,2%.

Очікується, що в понеділок обсяги торгівлі будуть незначними, оскільки кілька країн закриті на великодні свята.

Обидва еталони в березні зросли третій місяць поспіль, причому Brent трималася вище 85 доларів за барель з середини минулого місяця, оскільки Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, пообіцяли продовжити скорочення видобутку до кінця червня, що може призвести до скорочення поставок нафти влітку в Північній півкулі.

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив у п'ятницю, що в другому кварталі російські нафтові компанії зосередяться на скороченні видобутку, а не на експорті, щоб рівномірно розподілити скорочення видобутку з іншими країнами-членами ОПЕК+.

Атаки безпілотників з України вивели з ладу кілька російських нафтопереробних заводів, що, як очікується, призведе до скорочення російського експорту палива.

"Геополітичні ризики для поставок нафти і важкої сировини додають до сильних фундаментальних факторів попиту у другому кварталі 24 року", - зазначають аналітики Energy Aspects у своїй записці.

Майже 1 млн барелів на добу (б/д) російських потужностей з переробки нафти не працюють через атаки, що впливає на експорт високосірчистого мазуту, який переробляється на китайських та індійських нафтопереробних заводах, додали в консалтинговій компанії.

За словами аналітиків Goldman Sachs, попит на нафту в Європі був більш стійким, ніж очікувалося, і в лютому зріс на 100 000 барелів на добу в річному обчисленні, в порівнянні з прогнозом скорочення на 200 000 барелів на добу в 2024 році.

Стійкий попит в Європі, кволе зростання пропозиції в США в поєднанні з можливим продовженням скорочення видобутку ОПЕК+ у 2024 році переважають ризик зниження попиту в Китаї, йдеться в аналітичній замітці.

Видобуток сирої нафти в Сполучених Штатах, найбільшому світовому виробнику, впав на 6% в січні в порівнянні з рекордним грудневим показником через морозну погоду, показали дані Управління енергетичної інформації в п'ятницю.

"Ми вважаємо, що ризики для нашого прогнозу, згідно з яким середня ціна нафти марки Brent складе 83 долари за барель у четвертому кварталі 2024 року, помірно зміщені в бік підвищення", - зазначають аналітики.

Підтримку цінам також надає те, що виробнича активність в Китаї в березні зросла вперше за шість місяців, як показало офіційне опитування фабрик в неділю, підтримуючи попит на нафту в найбільшому в світі імпортері сирої нафти, навіть незважаючи на те, що криза в секторі нерухомості залишається гальмом для економіки.

Інвестори також вивчають економічні дані США в пошуках ознак того, коли Федеральна резервна система знизить процентні ставки цього року, що підтримає світову економіку і попит на нафту.