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Нафта падає на тлі збільшення поставок з боку Росії, а попит на авіапаливо викликає обережність
08:41 19.03.2024 |
Ціни на нафту знизилися у вівторок частково через перспективу збільшення поставок з Росії, повільніше, ніж очікувалося, падіння попиту на переробку в таких секторах, як авіаційне паливо, і обережну торгівлю напередодні рішення ФРС щодо процентних ставок в США.
Ф'ючерсний контракт на нафту марки Brent з поставкою в травні подешевшав на 15 центів до 86,74 долара за барель, в той час як ціни на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) о 06:33 EET впали на 14 центів до 82,02 долара. Квітневий контракт WTI, термін дії якого закінчується завтра, подешевшав на 15 центів до 82,57 долара.
Обидва еталони досягли чотиримісячних максимумів на попередній сесії, підтримувані зниженням експорту нафти з Саудівської Аравії та Іраку, а також ознаками посилення попиту та економічного зростання в Китаї та США.
Що стосується Росії, то занепокоєння з приводу пропозиції, викликане збільшенням експорту після українських атак на нафтову інфраструктуру країни, продовжувало тиснути на ціни вниз.
"Напади, ймовірно, скоротять обсяги транспортування російської нафти до 300 тис. барелів на добу, на додаток до планових зупинок на технічне обслуговування... Зниження обсягів первинної переробки, однак, призведе до збільшення експорту сирої нафти, що допоможе Росії одночасно досягти скорочення видобутку і зберегти експорт на незмінному рівні", - пишуть аналітики JP Morgan у своїй замітці для клієнтів.
Росія збільшить експорт нафти через свої західні порти в березні майже на 200 000 барелів на добу (б/д) проти місячного плану в 2,15 млн б/д, в той час як на щоденній основі поставки зростуть на 10% порівняно з початковим планом на березень, показали розрахунки Reuters.
На ціни тиснула невизначеність щодо того, як будуть змінюватися процентні ставки в США напередодні засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться 20 березня о 18:00 за Гринвічем.
"Ринок може перебувати в режимі консолідації в очікуванні сигналів про зниження ставок на засіданні FOMC цього тижня", - зазначив в електронному листі керівник групи по роботі з енергетичним сектором DBS Bank Сувро Саркар (Suvro Sarkar).
"Ціни на нафту вже досить сильно виросли за останні два тижні, враховуючи більш високу премію за геополітичний ризик після атак на російські нафтопереробні заводи ... На цих рівнях можлива певна фіксація прибутку, оскільки ми сумніваємося, що рух цін вище 85 доларів США за барель буде стійким у найближчій перспективі для нафти марки Brent".
Що стосується попиту, то аналітики були дещо обережними щодо зростання попиту в секторі авіаційного палива напередодні літнього сезону подорожей у третьому кварталі цього року.
Світові ціни на авіапаливо, ймовірно, будуть "вищими на 5,4% порівняно з нашим попереднім прогнозом до 111 доларів США за барель, оскільки очікується, що м'який попит поступиться місцем піку літніх подорожей і більш високим цінам", - пишуть аналітики BMI в записці для клієнтів.
"Однак глобальне економічне уповільнення стримуватиме споживання авіаперевезень і впливатиме на ціни на авіаційне паливо, обмежуючи зростання цін", - додали вони.
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