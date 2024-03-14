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АНАЛІТИКА

МЕА: Нафтовий ринок у 2024 р. очікує дефіцит у 300 тис. б/д замість профіциту, якщо обмеження ОПЕК+ збережуться

 

МЕА підвищило прогноз поставок нафти з країн, що не входять до ОПЕК, у першому кварталі на 100 тис. барелів на добу - до 102 млн б/д, а за підсумками 2024 року знизило на 900 тис. б/д - до 102,9 млн б/д, ідеться у звіті агентства.

Починаючи з цього звіту, МЕА припускає, що країни ОПЕК+ триматимуть свої добровільні обмеження з видобутку весь 2024 рік, доки не оголосять про протилежне. Додаткові скорочення на 1,7 млн б/д були оголошені низкою країн ОПЕК+ на I квартал, а потім продовжені на II квартал. Росія в I кв. скорочувала експорт нафти і нафтопродуктів на 500 тис. б/д до травня-червня 2023 року, на II кв. передбачено скорочення на 471 тис. б/д, причому кожен місяць буде різна структура скорочення експорту і видобутку.

"Виходячи з цього, наш баланс по року змінюється від надлишку до невеликого дефіциту", - повідомляє МЕА, зазначаючи, що ринок може отримати певне полегшення з урахуванням того, що величезна кількість нафти в танкерах ще не досягла свого кінцевого призначення.

Так, якщо в минулому звіті МЕА передбачало профіцит на ринку в 0,8 млн б/д за підсумками року, то нові оцінки показують дефіцит у 300 тис. б/д.

У звіті зазначається, що світовий нафтовидобуток, як очікується, в I кв. знизиться на 870 тис. б/д через суворі погодні умови, а також нові обмеження ОПЕК+.

Комерційні запаси нафти в лютому зросли на 47,1 млн барелів, або 1,6 млн б/д, відвернувши різкий спад у січні (на 48 млн бар.), підрахували в МЕА. При цьому барелі "на воді" переважали в зростанні, оскільки морський експорт досяг рекордно високого рівня, а перебої в судноплавстві через Червоне море призвели до того, що значні обсяги нафти опинилися на воді, тоді як запаси на суші скоротилися. Попередні дані за лютий показують, що запаси нафти в танкерах зросли на винятково високі 84,7 млн барелів. Навпаки, запаси на суші знижуються сьомий місяць поспіль.

Комерційні запаси нафти країн ОЕСР у січні впали на 14,7 млн бар. - до найнижчого рівня за останні 16 місяців: на рівні 2,759 млрд бар. вони були на 108,6 млн бар. нижчими за середній рівень 2019-2023 років. Попередні дані за лютий показують, що запаси країн ОЕСР знизилися ще на 24,4 млн бар. у всіх трьох регіонах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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