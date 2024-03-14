Ціни на нафту підтримуються даними про запаси в США, атаками на російські НПЗ

Ціни на нафту зросли в Азії в четвер, підтримані високим попитом в США після того, як запаси бензину досягли тримісячного мінімуму, а запаси сирої нафти несподівано скоротилися, при цьому побоювання з приводу поставок залишилися після українських атак на російські нафтопереробні заводи.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:47 EET зросли на 19 центів, або на 0,23%, до 84,22 долара за барель, тоді як квітнева американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 15 центів, або на 0,19%, до 79,87 долара за барель.

Обидва контракти зросли приблизно на 3% до чотиримісячного максимуму в середу на тлі підвищеного прогнозу попиту в США і посилення геополітичних ризиків.

"Сильний експорт американської продукції призвів до того, що запаси бензину впали до тримісячного мінімуму. Зростання цін на бензин підтримує спред на крекінг для нафтопереробників. Ринок також відреагував на посилення геополітичних ризиків після того, як український безпілотник атакував російський нафтопереробний завод", - зазначають аналітики ANZ у своїй записці для клієнтів.

Запаси бензину в США скорочуються шостий тиждень поспіль, впавши на 5,7 млн барелів до 234,1 млн барелів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації (EIA), що втричі перевищило очікування зниження на 1,9 млн барелів.

Запаси моторного палива на узбережжі Мексиканської затоки США впали до найнижчого рівня з листопада 2022 року, в той час як поставки готового автомобільного бензину, що є індикатором попиту, вперше в цьому році зросли на 30 000 барелів на добу до понад 9 млн барелів на добу.

Запаси сирої нафти в США також несподівано знизились, оскільки збільшилась переробка.

Підтримуючи попит, США закупили близько 3,25 млн барелів нафти для Стратегічного нафтового резерву країни з поставкою в серпні.

Тим часом, в середу українські безпілотники два дні наносили удари по російських нафтопереробних об'єктах, що призвело до пожежі на найбільшому нафтопереробному заводі "Роснефти" і стало однією з найсерйозніших атак на російський енергетичний сектор за останні місяці.

Після серйозного пошкодження нафтопереробного заводу Лукойлу в Нижньому Новгороді у вівторок, Україна завдала удару по нафтопереробних заводах у Ростовській і Рязанській областях, заявили російські офіційні особи.

У Рязані атака безпілотника спричинила пожежу на нафтопереробному заводі "Роснефти". Два джерела, знайомі з ситуацією, повідомили Reuters, що завод був змушений зупинити дві установки первинної переробки нафти.

Окремо, побоювання щодо того, яким буде видобуток нафти в березні, враховуючи зростання в лютому, стримували ціни.

"Однак динаміка пропозиції не сприяє зростанню цін, оскільки видобуток країн ОПЕК+ у лютому знизився, а рівень дотримання домовленостей слабщає. Ірак не дотримується угоди вже другий місяць", - зазначають аналітики ANZ.

Видобуток нафти в Нігерії також стабільно зростає, досягнувши в лютому 1,476 млн барелів на добу (б/д), що є найвищим показником за останні три роки.