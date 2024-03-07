Ціни на нафту зростають на оптимістичних даних з торгівлі Китаю

У четвер ціни на нафту залишалися стабільними, утримуючи нічний прибуток після позитивних даних по торгівлі Китаю і після того, як дані з США показали менше, ніж очікувалося, зростання запасів сирої нафти і значне скорочення запасів палива.

Однак очікування того, що зниження процентних ставок в США може бути відкладено, обмежили зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:32 EET подешевшали на 4 центи до $82,92 за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 1 цент до $79,12 за барель, незважаючи на те, що зростання імпорту та експорту в Китаї перевершило прогнози.

"Дані по торговому балансу Китаю є позитивним знаком для перспектив попиту на нафтовому ринку", - сказала незалежний аналітик з Окленда Тіна Тенг (Tina Teng).

Однак вона додала, що на фінансових ринках домінують настрої відмови від ризику, оскільки акції на Волл-стріт відступають.

Найбільший у світі імпортер нафти за перші два місяці 2024 року збільшив імпорт на 5,1% порівняно з попереднім роком до приблизно 10,74 млн барелів на добу (б/д), як показали митні дані в четвер, оскільки нафтопереробні компанії збільшили закупівлі нафти, щоб задовольнити попит на паливо під час святкування Нового року за місячним календарем.

Китайський експорт нафтопродуктів в січні-лютому впав на 30,6% в річному обчисленні до 8,82 млн. тонн, скоротивши поставки на світові ринки.

Оптимістичні торгові дані з Китаю, другої за величиною економіки світу, свідчать про те, що світова торгівля робить розворот, що є обнадійливим сигналом для політиків, які намагаються підтримати економічне відновлення, що пробуксовує.

Brent і WTI в середу виросли приблизно на 1% після того, як запаси нафти зросли шостий тиждень поспіль, збільшившись на 1,4 мільйона барелів, що становить близько двох третин від 2,1 мільйона барелів, які прогнозували аналітики в опитуванні Reuters.

Запаси бензину і дистилятів впали більше, ніж очікувалося, свідчать дані EIA.

Сильний долар США збереже статус-кво в найближчій перспективі, оскільки ринки готуються до ризику того, що перше зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США буде відкладено до другої половини цього року, згідно з опитуванням валютних стратегів, проведеним агентством Reuters.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що подальший прогрес щодо інфляції "не гарантований", хоча центральний банк США все ще очікує зниження базової процентної ставки в цьому році.