Ціни на LPG у гурті вийшли на плато

На аукціоні Української енергетичної біржі 6 березня середня вартість скрапленого газу майже не змінилася порівняно з минулим аукціоном і становила 41 754 грн/л. Ціна на газ «Укрнафти» варіювалась у діапазоні 41 666-43 000 грн/т, «Укргазвидобування» - 42 500- 43 000 грн/т.

Загалом на торги виробники виставили 5,4 тис. т газу. «Місячний» ресурс «Укрнафта» не виставляла.

Аукціон «Укрнафти» розпочався зі стартової ціни 41 666 грн/л, але невдовзі вартість зросла до 42 000-43 000 грн/т. Ресурс з відвантаженням залізницею було продано за 40 500 грн/л. «Укргазвидобування» стартувало з 42 036 грн/т, але більшість угод укладались у межах 42 500-43 000 грн/т. Обидві компанії розпродали наявний ресурс за декілька годин.

На аукціоні приватних виробників вартість ресурсу становила 41 450-42 000 грн/т.

«Сьогодні торги пройшли дуже спокійно. Купували стільки, скільки треба зараз, без ажіотажу», - поділився думкою один із учасників.

Зі слів торговців, ціна на аукціоні була привабливою для східних та центральних регіонів. «Аукціони там вигідніші за найближчу імпортну альтернативу», - зазначили в одній із компаній.

Сповзання цін виробників під планку імпортного паритету викликано несподіваною стабільністю постачань на тлі блокади польського кордону, кажуть трейдери. Так, імпорт газу з Польщі й країн Балтії демонструє впевнені темпи. Раніше імпортери розповідали про проблеми на словацько-польському кордоні і побоювались перекриття з 1 березня литовсько-польського. Втім, зараз проблем із проїздом словацького кордону не фіксується. Без проблем їдуть і вантажі з Литви.

«Зростаючі обсяги імпорту при незмінно низькій реалізації призвели до того, що зараз у деяких регіонах газу навіть більше, ніж потрібно. Але це несистемні випадки, загалом на ринку баланс», - вважають в одній із великих паливних компаній.

Ринкова ситуація змусила гуртові компанії суттєво скоротити прайси. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 28 лютого по 6 березня середня вартість газу на умовах FCA зменшилася на 2 320 грн/т, до 44 044 грн/т.

Динаміка середніх цін на LPG в Україні, грн/т

Більшість респондентів enkorr вважають, що в разі незмінності ситуації на кордонах цінова і ресурсна картина українського ринку зберігатиметься найближчими тижнями. Розклад може змінитися зі зняттям блокади польського кордону. У цьому разі потік дешевого газу російського походження може суттєво знизити ціновий рівень на ринку і ще більше придушити всі альтернативні джерела імпорту.