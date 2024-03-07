Фінансові новини
- |
- 07.03.24
- |
- 02:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на LPG у гурті вийшли на плато
22:46 06.03.2024 |
На аукціоні Української енергетичної біржі 6 березня середня вартість скрапленого газу майже не змінилася порівняно з минулим аукціоном і становила 41 754 грн/л. Ціна на газ «Укрнафти» варіювалась у діапазоні 41 666-43 000 грн/т, «Укргазвидобування» - 42 500- 43 000 грн/т.
Загалом на торги виробники виставили 5,4 тис. т газу. «Місячний» ресурс «Укрнафта» не виставляла.
Аукціон «Укрнафти» розпочався зі стартової ціни 41 666 грн/л, але невдовзі вартість зросла до 42 000-43 000 грн/т. Ресурс з відвантаженням залізницею було продано за 40 500 грн/л. «Укргазвидобування» стартувало з 42 036 грн/т, але більшість угод укладались у межах 42 500-43 000 грн/т. Обидві компанії розпродали наявний ресурс за декілька годин.
На аукціоні приватних виробників вартість ресурсу становила 41 450-42 000 грн/т.
«Сьогодні торги пройшли дуже спокійно. Купували стільки, скільки треба зараз, без ажіотажу», - поділився думкою один із учасників.
Зі слів торговців, ціна на аукціоні була привабливою для східних та центральних регіонів. «Аукціони там вигідніші за найближчу імпортну альтернативу», - зазначили в одній із компаній.
Сповзання цін виробників під планку імпортного паритету викликано несподіваною стабільністю постачань на тлі блокади польського кордону, кажуть трейдери. Так, імпорт газу з Польщі й країн Балтії демонструє впевнені темпи. Раніше імпортери розповідали про проблеми на словацько-польському кордоні і побоювались перекриття з 1 березня литовсько-польського. Втім, зараз проблем із проїздом словацького кордону не фіксується. Без проблем їдуть і вантажі з Литви.
«Зростаючі обсяги імпорту при незмінно низькій реалізації призвели до того, що зараз у деяких регіонах газу навіть більше, ніж потрібно. Але це несистемні випадки, загалом на ринку баланс», - вважають в одній із великих паливних компаній.
Ринкова ситуація змусила гуртові компанії суттєво скоротити прайси. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 28 лютого по 6 березня середня вартість газу на умовах FCA зменшилася на 2 320 грн/т, до 44 044 грн/т.
Динаміка середніх цін на LPG в Україні, грн/т
Більшість респондентів enkorr вважають, що в разі незмінності ситуації на кордонах цінова і ресурсна картина українського ринку зберігатиметься найближчими тижнями. Розклад може змінитися зі зняттям блокади польського кордону. У цьому разі потік дешевого газу російського походження може суттєво знизити ціновий рівень на ринку і ще більше придушити всі альтернативні джерела імпорту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
|Турборежим навиворіт. Чому Верховну Раду розбив параліч
|Харчування для ЗСУ опинилось під загрозою, тендери зірвано
|У законопроєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів", – Веніславський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Західні топменеджери і юристка Єрмака: «Укрнафта» отримала нову наглядову раду
|Ціни на LPG у гурті вийшли на плато
|Trafigura придбає британського виробника біопалива Greenergy
|Харчування для ЗСУ опинилось під загрозою, тендери зірвано
|Німецький бізнесмен купив родовище бурштину на Рівненщині
|Міжнародні резерви України в лютому знизилися на 3,8%, до $37,05 млрд - НБУ
|У законопроєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів", – Веніславський
Бізнес
|Google Maps тестує нову функцію: значки входу до будівель для зручної навігації
|Прискоювач NVIDIA B200 Blackwell вийде у 2025 році та відкриє еру GPU з енергоспоживанням 1000 Вт – Dell
|Оператори вже готуються до запуску мереж 5.5G (5G Advanced) – швидше та дорожче за 5G
|Смартфони Google Pixel отримали функцію фільтрації викликів нового покоління
|Колективний позов: Apple звинувачують у монополізації хмарного сховища для своїх пристроїв
|ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм
|Новий Renault 5 представлено офіційно