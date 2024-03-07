Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на LPG у гурті вийшли на плато

 

На аукціоні Української енергетичної біржі 6 березня середня вартість скрапленого газу майже не змінилася порівняно з минулим аукціоном і становила 41 754 грн/л. Ціна на газ «Укрнафти» варіювалась у діапазоні 41 666-43 000 грн/т, «Укргазвидобування» - 42 500- 43 000 грн/т.

Загалом на торги виробники виставили 5,4 тис. т газу. «Місячний» ресурс «Укрнафта» не виставляла.

Аукціон «Укрнафти» розпочався зі стартової ціни 41 666 грн/л, але невдовзі вартість зросла до 42 000-43 000 грн/т. Ресурс з відвантаженням залізницею було продано за 40 500 грн/л. «Укргазвидобування» стартувало з 42 036 грн/т, але більшість угод укладались у межах 42 500-43 000 грн/т. Обидві компанії розпродали наявний ресурс за декілька годин.

На аукціоні приватних виробників вартість ресурсу становила 41 450-42 000 грн/т.

«Сьогодні торги пройшли дуже спокійно. Купували стільки, скільки треба зараз, без ажіотажу», - поділився думкою один із учасників.

Зі слів торговців, ціна на аукціоні була привабливою для східних та центральних регіонів. «Аукціони там вигідніші за найближчу імпортну альтернативу», - зазначили в одній із компаній.

Сповзання цін виробників під планку імпортного паритету викликано несподіваною стабільністю постачань на тлі блокади польського кордону, кажуть трейдери. Так, імпорт газу з Польщі й країн Балтії демонструє впевнені темпи. Раніше імпортери розповідали про проблеми на словацько-польському кордоні і побоювались перекриття з 1 березня литовсько-польського. Втім, зараз проблем із проїздом словацького кордону не фіксується. Без проблем їдуть і вантажі з Литви.

«Зростаючі обсяги імпорту при незмінно низькій реалізації призвели до того, що зараз у деяких регіонах газу навіть більше, ніж потрібно. Але це несистемні випадки, загалом на ринку баланс», - вважають в одній із великих паливних компаній.

Ринкова ситуація змусила гуртові компанії суттєво скоротити прайси. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 28 лютого по 6 березня середня вартість газу на умовах FCA зменшилася на 2 320 грн/т, до 44 044 грн/т.

Динаміка середніх цін на LPG в Україні, грн/т

Ціни на LPG у гурті вийшли на плато

 

Більшість респондентів enkorr вважають, що в разі незмінності ситуації на кордонах цінова і ресурсна картина українського ринку зберігатиметься найближчими тижнями. Розклад може змінитися зі зняттям блокади польського кордону. У цьому разі потік дешевого газу російського походження може суттєво знизити ціновий рівень на ринку і ще більше придушити всі альтернативні джерела імпорту.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2664
  0,1279
 0,33
EUR
 1
 41,5918
  0,0545
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1863  0,03 0,07 38,6896  0,02 0,04
EUR 41,4154  0,02 0,05 42,1313  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3200  0,05 0,13 38,3600  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес