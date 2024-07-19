Фінансові новини
- |
- 19.07.24
- |
- 19:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні стартувала велика приватизація: перші об’єкти виставили на торги
16:55 19.07.2024 |
Фонд державного майна оголосив у державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі онлайн-аукціони з великої приватизації. Першими лотами є готель «Україна» та Об'єднана гірничо-хімічна компанія.
Про це повідомив голова правління ФДМУ Віталій Коваль у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Сьогодні ФДМУ виставив на продаж готель «Україна» та Об'єднану гірничо-хімічну компанію. Вперше в історії країни такі обʼєкти продаватимуться в електронній торговій системі Prozorro.Продажі», - йдеться в повідомленні.
На думку Коваля, ці два різних, але дуже привабливих обʼєкти для інвесторів, знайдуть власника і отримають друге життя.
4-х зірковий готель «Україна» в центрі Києва має 14 поверхів, 363 номери, 6 конференц-залів, парковку та інші зручності для гостей. Стартова вартість - 1,047 млрд грн. Аукціон відбудеться 18 вересня.
Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» продаватиметься 9 жовтня. Стартова ціна лоту - майже 3,9 млрд грн. Компанія є одним з гігантів титанової галузі країни. Займається розробкою титано-цирконієвих родовищ і виробництвом рутилового, ільменітового та цирконового концентратів.
В АТ «Prozorro.Продажі» запевнили, що система повністю готова до проведення аукціонів з великої приватизації.
«Функція Prozorro.Продажі - забезпечити безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника, який має на це визначене законодавством право, до участі в аукціоні. АТ "Prozorro.Продажі" як адміністратор системи розробило процедури (програмне забезпечення) проведення торгів з продажу об'єктів великої приватизації, і система повністю технічно готова до проведення таких онлайн-аукціонів», - зазначив генеральний директор компанії Сергій Бут.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів під час засідання 12 липня 2024 року затвердив умови продажу перших об'єктів великої приватизації - готелю «Україна» в центрі Києва та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Штрафи для корупціонерів. Що не так із законопроектом 11340 і чи є «зрада»
|Депутатка Яцик із третьої спроби вийшла з фракції «Слуга Народу» — депутати
|Демократи відклали офіційне висування кандидата у президенти США, - NYT
|Відразу після виходу із СІЗО. Суд знову обрав запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Із ЗАЕС вдалося вивезти близько 5000 працівників - Галущенко
|В Україні стартувала велика приватизація: перші об’єкти виставили на торги
|Турецька Dalgakıran Kompresör інвестувала 400 млн грн у завод із виробництва промислового енергообладнання
|ЄС виділив «Укренерго» 100 мільйонів євро гранту на відновлення та захист
|«Нафтогаз» здійснив платежі за євробондами
|«Трагічна ситуація». Нафтогаз сподівається на відновлення роботи Сахалінки під кінець року
|Одеський інститут ім.Філатова отримав грант на розробку ранньої діагностики стрес-асоційованих психологічних змін
Бізнес
|Apple запатентувала технологію оцінки безпеки мереж Wi-Fi
|Armani та Dior звинуватили у надмірній експлуатації робітників. Розпочато розслідування
|США хочуть посилити обмеження проти Китаю у сфері напівпровідників, - Bloomberg
|Компанія-власниця TikTok програла позов проти Єврокомісії у Суді ЄС
|Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС
|Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus Nord 4: суцільнометалевий корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 і батарея 5500 мАг
|Intel інвестує у ШІ-стартапи КНР на тлі технологічної гонки Китаю та США