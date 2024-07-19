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АНАЛІТИКА

В Україні стартувала велика приватизація: перші об’єкти виставили на торги

В Україні стартувала велика приватизація: перші об’єкти виставили на торги

 

Фонд державного майна оголосив у державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі онлайн-аукціони з великої приватизації. Першими лотами є готель «Україна» та Об'єднана гірничо-хімічна компанія.

Про це повідомив голова правління ФДМУ Віталій Коваль у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Сьогодні ФДМУ виставив на продаж готель «Україна» та Об'єднану гірничо-хімічну компанію. Вперше в історії країни такі обʼєкти продаватимуться в електронній торговій системі Prozorro.Продажі», - йдеться в повідомленні.

На думку Коваля, ці два різних, але дуже привабливих обʼєкти для інвесторів, знайдуть власника і отримають друге життя.

4-х зірковий готель «Україна» в центрі Києва має 14 поверхів, 363 номери, 6 конференц-залів, парковку та інші зручності для гостей. Стартова вартість - 1,047 млрд грн. Аукціон відбудеться 18 вересня.

Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» продаватиметься 9 жовтня. Стартова ціна лоту - майже 3,9 млрд грн. Компанія є одним з гігантів титанової галузі країни. Займається розробкою титано-цирконієвих родовищ і виробництвом рутилового, ільменітового та цирконового концентратів.

В АТ «Prozorro.Продажі» запевнили, що система повністю готова до проведення аукціонів з великої приватизації.

«Функція Prozorro.Продажі - забезпечити безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника, який має на це визначене законодавством право, до участі в аукціоні. АТ "Prozorro.Продажі" як адміністратор системи розробило процедури (програмне забезпечення) проведення торгів з продажу об'єктів великої приватизації, і система повністю технічно готова до проведення таких онлайн-аукціонів», - зазначив генеральний директор компанії Сергій Бут.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів під час засідання 12 липня 2024 року затвердив умови продажу перших об'єктів великої приватизації - готелю «Україна» в центрі Києва та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».
 

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