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АНАЛІТИКА

Із ЗАЕС вдалося вивезти близько 5000 працівників - Галущенко

 

Із тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції на підконтрольну українському уряду територію виїхало близько 5 тис. атомників.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Укрінформ.

"На сьогодні ми вивезли близько 5 тис. людей із Запорізької АЕС. Вони всі працюють у компанії "Енергоатом"; і це якраз той персонал, який ми плануємо використовувати на добудові блоків Хмельницької АЕС", - сказав Галущенко.

Він нагадав, що з лютого цього року росіяни заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території. За словами Галущенка, такі працівники продовжують отримувати зарплату, яка накопичується на їхніх рахунках.

Як повідомлялося, ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території станції військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал. Рішення МАГАТЕ про повернення ЗАЕС під контроль Енергоатому загарбники ігнорують.
 

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