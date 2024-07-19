Турецький виробник генераторів «Далгакиран» інвестував у нові потужності в Україні

Попри повномасштабну війну іноземний бізнес продовжує інвестувати в Україну. Під час війни та відключень електроенергії, турецька енергетична компанія Dalgakiran допомогла завершити будівництво заводу ТОВ "Далгакиран компресор Україна" у Київській області, с. Білогородка.

ТОВ "Далгакиран компресор Україна" є представництвом турецької компанії "Далгакиран компресор" (Dalgakiran). Вона спеціалізується на виробництві та обслуговуванні генераторного та компресорного обладнання, систем охолодження, промислових насосів. Працює в Україні вже 19 років і за цей час реалізувала понад 5000 проєктів. Має представництва в 11 великих містах України і понад сімдесят власних мобільних сервісних бригад.

Будівництво офісу і потужностей у Київській області ТОВ "Далгакиран компресор Україна" було розпочало ще до початку великої війни. Зараз, завдяки інвестиціям турецької сторони, проєкт вдалось завершити. У новий офіс і виробничий майданчик загалом інвестовано близько 400 млн грн. Тут буде створено 50 нових робочих місць.

"Офіс і нове виробництво в Україні сприятиме розвитку підприємств у всіх галузях, надаючи їм можливість продовжувати господарчу діяльність, економити кошти і ресурси. Ми не просто постачаємо компресорне, генераторне, холодильне та насосне обладнання для промисловості, але й забезпечуємо оперативну та якісну підтримку користувачів завдяки власним сервісним службам. Тепер ці послуги стануть ще доступнішими, а українська промисловість - більш стійкою до викликів війни.

Ми плануємо і надалі активно розвивати та локалізувати виробництво наявного в номенклатурі обладнання, а також освоювати виробництво та постачання нових продуктів, необхідних для відновлення енергетики та промислового виробництва України", - повідомив Дінков В'ячеслав, директор "Далгакиран компресор Україна".

Український офіс та його виробничі потужності реалізовують обладнання, вдосконалюють продукцію під потреби українських споживачів. Базове обладнання виготовляється на заводі в Туреччині, де запроваджений повний цикл контролю якості. Також у Туреччині працює власне конструкторське бюро.

У 2024 році ТОВ "Далгакиран компресор Україна" отримало премію "Вибір Країни" в номінації "Бренд промислового енергетичного обладнання року".

"Масштабування бізнесу в Україні ми вважаємо нашим внеском у підтримку економіки та енергетики країни у цей складний час. В умовах відключень електроенергії наше обладнання здатне забезпечити безперервність бізнес-процесів та виробництва, дати можливість бізнесу продовжувати працювати, сплачувати податки і давати українцям роботу", - наголосив голова правління "Dalgakıran Kompresör" Аднан Далгакиран.