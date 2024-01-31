Нафта падає на тлі слабких даних із Китаю; встановлено перший щомісячний приріст із вересня

Нафта падає в середу, оскільки слабкі економічні дані в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, чинять тиск на очікування попиту, але ціни налаштовані на перший місячний приріст з вересня, оскільки конфлікти, що розширюються, на Близькому Сході викликали стурбованість з приводу поставок.

Березневі ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких спливає сьогодні, о 06:41 EET впали на 27 центів, або 0,3%, до $82,60 за барель. Квітневий контракт, що активно торгується, впав на 26 центів до $82,24.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 23 центи, або 0,3%, до $77,59 за барель.

Виробнича активність у Китаї, другий за величиною економіці світу та споживачі нафти, у січні скорочувалася четвертий місяць поспіль, показало офіційне дослідження підприємств у середу, що передбачає, що на початку 2024 року економічний імпульс слабшає.

За прогнозами низки аналітиків, зокрема з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), зростання попиту на нафту в 2024 році буде зумовлене головним чином споживанням у Китаї, а ознаки уповільнення економіки там підривають ці прогнози.

"Виробничий сектор Китаю залишається під тиском на тлі слабкого внутрішнього відновлення та поганого зовнішнього попиту", - заявила Лін Сонг, головний економіст банку ING.

Тим не менш, обидва нафтові орієнтири цього місяця виростуть, оскільки війна між Ізраїлем і Хамасом переросла у військово-морський конфлікт у Червоному морі між США і пов'язаними з Іраном бойовиками-хуситами, який порушив маршрути доставки нафтових і газових танкерів і збільшив вартість постачання. Інші іранські угруповання в регіоні також завдали ударів по силах США в Іраку, Сирії та Йорданії.

І Brent, і WTI у січні зростуть більш ніж на 7%.

Тим не менш, конфлікти, що розширюються на Близькому Сході, не зупинили фактичний видобуток, а побоювання з приводу зниження зростання попиту на нафту звели нанівець вигоди від геополітичних проблем.

«Головна проблема з відвертим оптимістичним прогнозом щодо сирої нафти полягає в тому, що технічна картина залишається ведмежою і ще не наздогнала недавні події», включаючи смертельну атаку безпілотників на американські війська поблизу йордансько-сирійського кордону минулого тижня, сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

Президент США Джо Байден заявив, що вирішив, як відповісти на напад, не вдаючись до подробиць, але додав, що хоче уникнути ширшої війни на Близькому Сході.

Щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, ХАМАС заявив у вівторок, що отримав та вивчає пропозицію про припинення вогню бойових дій у секторі Газа. Схоже, це була найсерйозніша мирна ініціатива з часу першого й єдиного короткочасного припинення вогню у війні, що звалилася у листопаді.

Але Сікамор заявив, що ринок стурбований тим, що припинення вогню у секторі Газа не обов'язково зупинить атаки хуситів у Червоному морі.

Дані щодо запасів нафти США від Американського інституту нафти (API) виявилися неоднозначними. Запаси сирої нафти скоротилися на 2,5 мільйона барелів за тиждень, що завершився 26 січня, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані API. Запаси бензину зросли на 600 000 барелів, а запаси дистилятів скоротилися на 2,1 мільйона барелів.

Дані уряду США щодо запасів нафти будуть опубліковані пізніше в середу.