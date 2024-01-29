Нафта дорожчає на тлі зростання напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як атака безпілотника на американські війська в Йорданії посилила побоювання з приводу перебоїв у поставках на Близькому Сході, оскільки повстанці-хусіти посилили атаки на судна в Червоному морі, внаслідок чого було завдано удару по паливному танкеру з російською нафтою, що експлуатується компанією Trafigura.

Ризик розширення конфлікту виникає на тлі падіння російського експорту нафтопродуктів, а кілька нафтопереробних заводів перебувають у ремонті після атак безпілотників.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:30 EET зросли на 29 центів, або 0,4%, до $83,84 за барель після досягнення сесійного максимуму в $84,80. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 34 центи, або 0,4%, до $78,35 за барель після досягнення внутрішньоденного максимуму $79,29 раніше під час сесії.

Напад на американські війська внаслідок удару безпілотника в Йорданії викликав побоювання щодо ширшого конфлікту на на Близькому Сході.

«Ми вважаємо, що сьогоднішня смерть трьох американських військовослужбовців в Йорданії знаменує собою критичний переломний момент у конфлікті на Близькому Сході, що триває, і створює привід більш істотної участі США у війні», - заявила аналітик RBC Capital Хеліма Крофт, додавши, що пряміша конфронтація з Іраном піднімає загрозу регіональних перебоїв в енергопостачанні.

Трейдер сировинних товарів Trafigura заявив у суботу, що оцінює ризики безпеки подальших рейсів Червоним морем після того, як пожежники загасили пожежу на танкері, атакованому єменським угрупуванням хуситів днем раніше.

"Перебої в постачаннях були обмеженими, але ситуація змінилася в п'ятницю після того, як нафтовий танкер, який працював від імені Trafigura, був збитий ракетою біля берегів Ємену", - йдеться у замітці аналітиків ANZ.

«Оскільки нафтові танкери, пов'язані зі США та Великобританією, тепер перебувають під загрозою нападу, ринок, ймовірно, переоцінить ризик збоїв».

Обидва контракти зростали другий тиждень поспіль і в п'ятницю досягли найвищого майже за два місяці рівня, чому сприяли побоювання з приводу поставок на Близькому Сході та Росії, тоді як позитивне економічне зростання в США та ознаки стимулювання з боку Китаю посилили очікування попиту.

«Атмосфера самозаспокоєності, що панувала на нафтовому ринку, випарувалася», - сказав аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

«Падіння цін на нафту WTI, швидше за все, призведе до того, що покупці повернуться до 200-денної ковзної середньої на рівні $77,60, а потім з'явиться сильніший рівень підтримки на рівні $75,00 з боку покупців, які прагнуть опуститися до мінімуму $80».

Росія, швидше за все, скоротить експорт нафти, нафтохімічної сировини приблизно на 127 500-136 000 барелів на добу, або приблизно на третину від загального обсягу експорту, після того, як пожежі порушили роботу нафтопереробних заводів на Балтійському та Чорному морях, за даними трейдерів та судновласників LSEG.

1 лютого провідні міністри Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзників на чолі з Росією, відомих як ОПЕК+, зустрінуться онлайн.

ОПЕК+ цього тижня прийматиме рішення про рівні видобутку нафти на квітень і далі, повідомили джерела в ОПЕК+, оскільки зустріч відбудеться зарано для ухвалення рішень щодо подальшої політики видобутку.