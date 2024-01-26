Нафта очікує щотижневий приріст завдяки економічному зростанню в США та побоюванням щодо поставок на Близькому Сході

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю після того, як на попередній сесії піднялися до найвищого рівня з грудня, але налаштовані на найбільше тижневе зростання з жовтня, оскільки позитивне економічне зростання в США та ознаки китайського стимулювання підвищили очікування попиту на пальне.

О 06:45 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 38 центів, або 0,46%, до $82,05 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 50 центів, або на 0,65%, до $76,86.

Еталонний Brent за тиждень зріс на 4,5%, тоді американський еталон піднявся на 4,8%. Обидва перебувають на шляху до зростання другий тиждень поспіль та найбільшого тижневого зростання з тижня, що закінчився 13 жовтня після початку конфлікту між Ізраїлем та Хамасом у секторі Газа.

Ціни в п'ятницю дещо знизилися на тлі ознак того, що перебої з постачанням нафти в Червоному морі можуть ослабнути, оскільки Китай чинить тиск на Іран, щоб той припинив напади на судна у водах Ємену з боку пов'язаних з Іраном ополченців-хуситів, які група почала в відповідь на операцію Ізраїлю у секторі Газа.

За словами джерел, китайські офіційні особи попросили своїх іранських колег допомогти стримати напади, інакше вони ризикують завдати шкоди діловим відносинам із Пекіном.

Проте хусити обіцяють продовжувати атакувати кораблі, пов'язані з Ізраїлем, допоки допомога не дійде до палестинців у секторі Газа, заявив лідер угруповання в четвер.

Попередні інтервенції сил США і Великобританії в Червоному морі не запобігли нападам, що змусило інвесторів оцінити порушення постачання, сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG в Сінгапурі.

Ці побоювання щодо перебоїв наявні у структурі ринку ф'ючерсів на нафту марки Brent. Премія першого місячного ф'ючерсу на нафту марки Brent до шестимісячного контракту зросла до $2,53 за барель, що є найвищим показником із листопада. Ця ринкова структура, відома як беквордація, коли швидкі ціни вищі, ніж пізніші, вказує на те, що трейдери очікують на обмеженість пропозиції та вищого попиту.

Очікування зростання попиту покращлися після того, як дані у четвер показали, що економіка США, найбільшого у світі споживача нафти, у четвертому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося.

Крім того, Китай, другий за величиною споживач нафти у світі, оголосив про значне скорочення банківських резервів для стимулювання економічного зростання.

Під впливом технічних факторів нафтові ринки вступили в «короткострокову фазу висхідного тренду», сказав Келвін Вонг, аналітик ринків OANDA у Сінгапурі.

Ціни побачили "подальшу позитивну динаміку після подальшого пом'якшення ліквідності з боку центрального банку Китаю", додав Вонг.

Зростання цін на нафту цього тижня також відбулося через значніше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти та перебоїв у постачанні палива після нападу українських безпілотників на експортно-орієнтований нафтопереробний завод на півдні Росії.