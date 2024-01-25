Нафта дорожчає на тлі зниження запасів сирої нафти в США та надій на стимулювання економіки Китаю

Ціни на нафту зросли в четвер після того, як дані показали, що запаси сирої нафти в США минулого тижня впали більше, ніж очікувалося, тоді як скорочення Центральним банком Китаю норм резервування банків зміцнило надії на додаткові заходи стимулювання та відновлення економіки.

Ф'ючерси на нафту Brent о 06:30 EET подорожчали на 25 центів, або 0,3%, до $80,29 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 31 цент, або 0,4%, до $75,40 за барель.

"Значне скорочення запасів нафти в США, а також очікування відновлення економіки Китаю та додаткових заходів стимулювання підтримали ціни на нафту", - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

"Напруженість на Близькому Сході також сприяла покупкам", - додав він.

Запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися на 9,2 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації, що більш ніж у чотири рази перевищує прогноз аналітиків Reuters у 2,2 мільйона барелів.

Зростання було викликане різким падінням імпорту сирої нафти до США, оскільки зимова погода закрила нафтопереробні заводи та не дозволила автомобілістам виїжджати на дороги.

Два тижні тому видобуток сирої нафти в США впав з рекордних 13,3 мільйона барелів на добу до п'ятимісячного мінімуму у 12,3 барелів на добу минулого тижня, після того, як нафтові свердловини замерзли під час арктичного замерзання.

Ціни на нафту також одержали підтримку від надій на відновлення економіки Китаю.

Центральний банк Китаю оголосив у середу про сильне скорочення банківських резервів, що призведе до вливання близько $140 млрд готівки в банківську систему і стане потужним сигналом підтримки крихкої економіки та падіння фондового ринку.

Китай також заявив у середу, що розширює можливості кредитування комерційної нерухомості банками в рамках своєї останньої спроби полегшити кризу ліквідності, з якою стикаються проблемні фірми, які займаються нерухомістю.

Тим часом геополітична напруженість на Близькому Сході залишалася в центрі уваги, хоча зростання цін було обмежене, оскільки премії за ризик вже враховані в ціні, каже Приянка Сачдєва, старший ринковий аналітик брокерської фірми Phillip Nova.

"Фактичних збитків постачання сирої нафти не завдано... це просто очікування того, що криза на Червоному морі призведе до подальшого порушення постачання нафти з видобувного регіону", - сказав Сачдєва, додавши, що ці очікування були адекватно враховані.

"Нафтовим інвесторам дійсно потрібен конкретний каталізатор для подальшого просування цін, якого, чесно кажучи, поки що не вистачає", - сказав Сачдєва.

У ході останнього загострення американські військові завдали ще кількох ударів по Ємену рано-вранці в середу, знищивши дві протикорабельні ракети хуситів, які були націлені на Червоне море і готувалися до запуску, повідомили американські військові.