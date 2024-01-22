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Нафта важко стабілізується, оскільки економічні перешкоди впливають на перспективи попиту
08:07 22.01.2024 |
Ціни на нафту в понеділок намагаються просунулися вперед, оскільки економічні перешкоди чинять тиск на перспективи світового попиту на нафту і компенсували геополітичні проблеми на Близькому Сході, а також напад на термінал з експорту російського палива у вихідні.
Нафта марки Brent о 05:53 EET впала на 9 центів, або 0,1%, до $78,47 за барель, після зниження на 54 центи у п'ятницю.
Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate з постачанням у лютому зросли на 11 центів до $73,52 за барель, а термін дії контракту спливає пізніше у понеділок. Більш активний березневий контракт на нафту WTI коштував 73,21 долара за барель, знизившись на 4 центи.
«Стримане відновлення відкриття сьогодні вранці красномовно говорить про поточні настрої на ринку сирої нафти, незважаючи на геополітичну напруженість, що триває в Європі і на Близькому Сході», - сказав аналітик IG Тоні Сікамор.
Ціни практично не змінилися, незважаючи на передбачувану атаку українських дронів на величезний термінал щодо експорту російського палива. Російський виробник "Новатек" заявив у неділю, що був змушений призупинити деякі операції на терміналі у Балтійському морі через пожежу.
Без будь-якої серйозної ескалації нафта торгуватиметься в діапазоні з деяким знижувальним тиском, сказала Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.
На Близькому Сході вирує війна в секторі Газа, тоді як США нанесли в суботу ще одну протикорабельну ракету, що готується до запуску Аденською затокою єменськими бойовиками-хуситами.
Напади іранського угруповання у Червоному морі та Аденській затоці порушили світову торгівлю. Це також призвело до посилення ситуації на європейських та африканських ринках сирої нафти та збільшило у п'ятницю премію першого місячного контракту Brent до шестимісячного контракту до $1,99, що є найвищим показником з листопада. Ця структура, яка називається беквордацією, вказує на відчуття більш обмеженої пропозиції для швидкої доставки.
Сікамор із IG заявив, що фундаментальні показники нафти залишаються перешкодою для цін.
"Видобуток нафти зростає, а перспективи зростання в Китаї та Європі в кращому разі неоднозначні, тоді як дані щодо ВВП цього тижня, як очікується, покажуть, що темпи зростання економіки США значно сповільнилися", - додав він.
Останні прогнози зростання попиту Управління енергетичної інформації США, Міжнародного енергетичного агентства та Організації країн-експортерів нафти на 2024 рік перебувають у широкому діапазоні від 1,24 до 2,25 мільйона барелів на добу, хоча всі три організації очікують уповільнення попиту у 2025 році.
Число нафтових вишок, що працюють у США, минулого тижня скоротилося на дві до 497, що є найнижчим показником із середини листопада, показали дані Baker Hughes у п'ятницю.
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