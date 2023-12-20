Нафта стабілізується, оскільки трейдери стежать за напруженістю у Червоному морі

Нафта практично не змінилася в середу, оскільки інвестори стежили за ситуацією у Червоному морі після недавніх атак з боку пов'язаних з Іраном єменських бойовиків-хуситів.

Ф'ючерси на нафту Brent о 07:07 EET впали на 8 центів, або 0,1%, до $79,15 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate залишилася без змін на рівні $73,94 за барель.

У вівторок індекси зросли більш ніж на 1% на тлі побоювань щодо збоїв у світовій торгівлі та геополітичної напруги на Близькому Сході після атак хуситів на кораблі в Червоному морі.

У вівторок Вашингтон сформував оперативну групу для захисту торгівлі на Червоному морі, оскільки напади єменських бойовиків змусили великі судноплавні компанії змінити маршрут, що викликало побоювання стійких збоїв у світовій торгівлі.

«До цього часу очолювана США військово-морська місія зі пом'якшення атак хуситів не змогла послабити широке занепокоєння з приводу безпечного проходу через Червоне море, при цьому великі морські перевізники, як і раніше, воліють триматися подалі в умовах напруженості», - сказав Йіп Джун. стратег компанії ІГ.

Хусіти пообіцяли кинути виклик військово-морській місії під керівництвом США і продовжувати атакувати судна Червоного моря на підтримку правлячого в палестинському анклаві Газа руху ХАМАС.

Близько 12% світового судноплавства проходить Червоним морем і через Суецький канал. Проте, за словами аналітиків, вплив на постачання нафти поки що обмежений, оскільки основна частина близькосхідної нафти експортується через Ормузьку протоку.

США закупили 2,1 мільйона барелів сирої нафти з постачанням у лютому, повідомило у вівторок міністерство енергетики США, внаслідок чого загальний обсяг закупівель становив близько 11 мільйонів барелів, оскільки США продовжують поповнювати Стратегічний нафтовий резерв (SPR) після найбільшого продажу в історії минулого року. року.

Запаси сирої нафти та палива в США також зросли минулого тижня, повідомили джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти.

Управління енергетичної інформації США (EIA) опублікує офіційні дані щодо запасів у США о 17:30 EET у середу.

У S&P Global Commodity Insights заявили, що, заглядаючи в майбутнє, США видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна в історії, що є лідером потужного зростання поставок за межами ОПЕК+, який більш ніж задовольнить зростаючий світовий попит у 2024 році.

Загальний обсяг видобутку рідин у США у четвертому кварталі становить 21,4 мільйона барелів на добу (барелів на добу), з яких 13,3 мільйона барелів на добу припадає на сиру нафту та конденсат, додали в компанії.

«Сполучені Штати не лише виробляють більше нафти, ніж будь-яка інша країна в історії, а й кількість нафти (сирої нафти, нафтопродуктів та зрідженого природного газу), яку вони експортують, наближається до загального обсягу видобутку Саудівської Аравії чи Росії», - Джим Буркхард. Про це йдеться у повідомленні віце-президента S&P Global.