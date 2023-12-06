Ціни на нафту різноспрямовані: ринки зважують скорочення ОПЕК+ та побоювання щодо попиту в Китаї

Ціни на нафту на азіатських торгах у середу були змішані після програшних чотирьох сесій, оскільки ринки зважували на ефективність скорочень постачань ОПЕК+ та побоювання з приводу погіршення перспектив попиту в Китаї.

О 06:38 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1 цент до $77,21 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI подешевшали на 4 центи до $72,28 за барель.

Обидва еталони на попередній сесії закрилися на найнижчому рівні з 6 липня, при цьому нафта WTI демонструвала зниження чотири дні поспіль.

Наприкінці минулого тижня Організація країн-експортерів нафти та її союзники, такі як Росія (ОПЕК+), домовилися про добровільне скорочення видобутку приблизно на 2,2 мільйона барелів на добу в першому кварталі 2024 року. Ці скорочення включають продовження добровільного скорочення видобутку Саудівською Аравією та Росією на 1,3 мільйона барелів на добу.

"Єдиною позитивною новиною за останні пару днів була заява офіційних осіб Саудівської Аравії та Росії про те, що скорочення ОПЕК+ можуть бути продовжені або поглиблені залежно від переважаючої ситуації на ринку" у першій половині 2024 року, сказав Сувро Саркар, керівник групи енергетичного сектору в DBS Bank. «Крім цього... ми не бачимо жодних позитивних каталізаторів зростання цін на нафту найближчим часом».

Аналітики кажуть, що побоювання щодо наслідків конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом на поставках дають деякий перепочинок попередньому зниженню цін.

«Крім того, побоювання потенційної ескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС знову виявилися після того, як США поклали на Іран відповідальність за напад на американські судна», - сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Приянка Сачдєва.

Однак деякі аналітики, як і раніше, налаштовані по-ведмежому щодо руху цін.

"Це може бути лише короткостроковий технічний відскок, і сила дуже слабка", - сказав аналітик CMC Markets з Шанхаю Леон Лі.

"В даний час ціни на нафту вступили в ведмежий тренд... Ми вже спостерігаємо зростання запасів у США, і ціни на нафту, ймовірно, впадуть нижче за позначку в 70 доларів за барель", - додав він.

Також мають значення побоювання щодо економічного стану Китаю, який може обмежити загальний попит на пальне у другому у світі споживачеві нафти.

У вівторок рейтингове агентство Moody's знизило прогноз щодо рейтингу Китаю А1 зі стабільного до негативного, пославшись на "збільшені ризики, пов'язані зі структурним і постійним уповільненням середньострокового економічного зростання і скороченням сектору нерухомості".

У четвер Китай опублікує попередні дані з торгівлі, включаючи дані щодо імпорту сирої нафти.

На додаток до фундаментальних показників, запаси сирої нафти та палива в США зросли за тиждень до 1 грудня, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти у вівторок.

Запаси нафти зросли на 594 тисячі барелів, повідомили джерела на умовах анонімності. Запаси бензину збільшились на 2,8 мільйона барелів, а запаси дистилятів зросли майже на 1,9 мільйона барелів.

Дані уряду США із запасів будуть опубліковані в середу.