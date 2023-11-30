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АНАЛІТИКА

Комітет ВР погодив законопроєкт про протидію незаконному обігу пального

 

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ВР рекомендував прийняти за основу законопроєкт №10215 щодо запровадження системи контролю за обігом нафти, газового конденсату й розчинників. Про це повідомив його голова Данило Гетманцев на своєму телеграм-каналі.

Зі слів Гетманцева, в Україні сьогодні часто переробляють газовий конденсат на прямогонний бензин, який у подальшому використовується як основний компонент для приготування бензинів, які не відповідають вимогам чинного технічного регламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, загальний обсяг ринку газового конденсату в Україні складає приблизно 70 тис. тонн на місяць. Цього обсягу достатньо для виготовлення близько 60 тис. тонн неякісних бензинів і близько 10 тис. тонн дизельного пального, яке також не відповідає вимогам технічного регламенту. З цих обсягів не сплачується акцизний податок і ПДВ.

«Водночас для підвищення октанового числа прямогонного бензину використовують кисневмісні високооктанові компоненти метанол, біоетанол та інші розчинники, - йдеться у записці, - а «такому широкому використанню газового конденсату та нафти при різноманітних оборудках сприяє те, що їх вироблення, переміщення й реалізація майже не контролюється».

Законопроєкт, про який ідеться, «передбачить віднесення до підакцизної групи товарів нафти та газового конденсату, що дозволить контролювати їх обіг і сприятиме зменшенню на ринку кількості неякісного пального, а також збільшенню надходжень до бюджетів», вважає голова комітету.

При цьому для нафти і газового конденсату йдеться про нульову ставку акцизного податку, для розчинників (код 3814 00 90 19 згідно з УКТ ЗЕД) - про 245,5 євро за 1000 л й можливість застосування податкових векселів.

Депутати переконані, що ухвалення проєкту цього закону сприятиме ліквідації поширених схем ухилення від оподаткування, а також виведенню значної частини економіки з тіні.
За матеріалами: EnKorr
 

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