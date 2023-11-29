Нафта практично не змінилася в очікуванні рішення ОПЕК+, шторм у Чорному морі порушує постачання

У середу нафта торгувалася у вузькому діапазоні, оскільки інвестори стали виявляти обережність напередодні вирішальної зустрічі ОПЕК+, де визначатиметься політика видобутку найближчими місяцями, тоді як перебої у постачаннях у Чорному морі забезпечили нижню межу цін.

Ф'ючерси на нафту Brent о 05:38 EET впали на 3 центи до $81,65 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 12 центів, або 0,2%, до $76,53 за барель.

Обидва еталонні індекси зросли приблизно на 2% у вівторок на тлі ймовірності того, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники, такі як Росія (ОПЕК+), продовжать або поглиблять скорочення поставок, а також на побоюваннях з приводу видобутку нафти в Казахстані та ослаблення долара США.

"Інвестори закрили короткі позиції напередодні зустрічі ОПЕК+ на тлі побоювань з приводу перебоїв у постачанні з Казахстану", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities.

"Вся увага прикута до політики ОПЕК+ та прогнозів попиту до кінця цього року, але очікується, що нафта WTI якийсь час коливатиметься в районі 76 доларів з діапазоном у 5 доларів вище та нижче, якщо ОПЕК+ істотно не розширить скорочення видобутку" , - сказав він.

ОПЕК+ має провести онлайн-зустріч міністрів у четвер для обговорення цільових показників видобутку на 2024 рік після перенесення зустрічі з 26 листопада.

Переговори будуть важкими, і можлива пролонгація попередньої угоди, а не глибше скорочення видобутку, повідомили чотири джерела в ОПЕК+.

"Якщо їм (ОПЕК+) не вдасться дійти попередньої угоди, ми не можемо виключити ризик того, що зустріч буде відкладена надалі, що, ймовірно, чинитиме певний знижувальний тиск на ціни на нафту", - заявили Уоррен Паттерсон та Єва Манті, аналітики банку ING. у примітці для клієнтів.

«Перспективи нафтового ринку 2024 року багато в чому залежатимуть від політики ОПЕК+».

Премія за місячне завантаження контрактів Brent у порівнянні із завантаженням через шість місяців зросла до двотижневого максимуму, що вказує на наростання побоювань щодо дефіциту пропозиції у довгостроковій перспективі.

За даними державних чиновників та портових агентів, сильний шторм у Чорноморському регіоні порушив експорт нафти з Казахстану та Росії до 2 мільйонів барелів на день, що посилило побоювання з приводу короткострокових труднощів із поставками.

Найбільші нафтові родовища Казахстану скорочують сукупний добовий видобуток нафти на 56% із 27 листопада, повідомило міністерство енергетики Казахстану.

Нафта також знайшла підтримку з боку слабкості долара та скорочення запасів сирої нафти у США.

У середу долар впав близько тримісячного мінімуму по відношенню до основних валют, оскільки зростають очікування того, що Федеральна резервна система може розпочати зниження ставок на початок наступного року.

Більш слабкий долар зазвичай підтримує ціни на нафту, оскільки він робить нафту дешевшою для тих, хто володіє іншими валютами.

Тим часом запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися на 817 000 барелів, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти.

За оцінками восьми аналітиків, опитаних агентством Reuters, запаси сирої нафти за тиждень до 24 листопада впали приблизно на 900 000 барелів. Щотижневі дані уряду США щодо запасів вийдуть у середу.