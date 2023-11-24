Ситуація з наявністю автогазу на заправках лишається напруженою

Середня роздрібна вартість автогазу в Україні за тиждень з 20 по 24 листопада збільшилась на 0,70 грн, до 36,07 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи «А-95»,

Як повідомляв enkorr, роздрібні мережі проводять акції «чорної п'ятниці», які будуть тривати протягом трьох днів.

Разом з тим, майже у всіх регіонах України лишаються перебої з постачаннями автогазу на низці АЗС. Про це enkorr повідомляють спостерігачі та джерела у паливних компаніях.

Найгірша ситуація, щодо постачання газу на АЗК у мережі групи «Приват» (ANP, Avias тощо). За словами учасників ринку, у вільному продажі газу в мережі немає. «Газу або немає, або продаж тільки по талонам або через додаток», - прокоментував ситуацію співрозмовник, знайомий з ситуацією близький до ситуації. Згідно даних enkorr, останній раз компанії вдалося завезти в країну імпортний ресурс 9 листопада.

Не набагато кращою є ситуація у Prime - на більшості АЗК мережі реалізація автогаза призупинена.

Є певні проблеми з наявністю газу в «БРСМ-Нафта». За словами учасників ринку, це пов'язано з недостатньою кількість газовозів. «Ситуація не критична, газ періодично з'являється в мережі, проте говорити про стабільні постачання не доводиться», - розповіли в одній із паливних компаній Київської області.

Відчувається нестача газу і на UPG. Велика кількість газовозів компанії, яка є одним із найбільших імпортерів газу автомобільним транспортом, наразі заблокована на західному кордоні.

Фіксуються точкові проблеми і в мережах «Авантаж 7» та Motto (західні регіони). Помічені точкові зникнення газу на Socar в Одеській області. Джерело у представництві азербайджанської компанії повідомило, що загалом мереже забезпечена ресурсом, а перебої у реалізації мають нетривалий характер.

Також важка ситуація на багатьох одиночних АЗС та АГЗП у різних регіонах. Нагадаємо, що джерелами постачань для невеликих паливних операторів, що не мають власного імпорту, є аукціони внутрішніх виробників та пропозиції трейдерів-імпортерів. Разом з тим, вартість газу в цих джерелах становить 33-35 грн/л на умовах FCA, що не дозволяє утримати конкурентну ціну в роздрібі.

У мережах ОККО та WOG зникнень газу не помічено. Також стабільна ситуація в більшості мереж середнього цінового діапазону країни. Наприклад, у BVS, «Автотранс», RLS та VST, запевнили, що на 100% забезпечені ресурсом. «Звичайно, ми не говорим про залиті бази, однак мережі працюють без будь-яких перебоїв», - каже представник однієї з мереж.

Нагадаємо, що основною причиною дефіциту газу є блокування автомобільних переходів на українсько-польському кордоні. Після широкомасштабного вторгнення рф в Україну автомобільний транспорт став основним у структурі імпорту автогазу в Україну. Наразі доля автомобільних поставок газу в загальному обсягу імпорту зменшується. Якщо в окремі місяці 2023 р. доля автомобільних постачань сягала 75%, то у листопаді- біля 45%.

За словами керівника газового напрямку ГК «Надєжда» Станіслава Батраченка, перехід ринку на нові канали постачання призвів до суттєвого збільшення товару у дорозі. Він оцінює дефіцит газу складає 400-500 т на добу і вважає, що такий обсяг можна замістити залізничними постачаннями, але на це потрібен час.

Поки ж ситуація з автомобільними поставками газу через західний кордон залишається складною. За даними Державної прикордонної служби України, на пунктах пропуску між Польщею та Україною на перетин кордону чекають понад три тисячі вантажівок: «Краківець - Корчова» - 1700, «Дорогуськ - Ягодин» - 800 та 600 вантажівок на «Рава-Руська - Гребенне».

«Ситуація, наприклад, на Рава-Руська міняється щогодини. Вчора (23 листопада - ek) зранку газовози ще як-не-як проїжджали, а вже надвечір все стало», - розповів один із великих імпортерів.

Крім того, 23 листопада розпочалося блокування четвертого КПП - «Шегині - Медика». В той же час, за повідомленням прикордонників, є непідтверджена інформація щодо намірів страйкарів поширити блокування також на пункт контролю «Нижанковичі - Мальховіце». Там електронна черга з вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1300 до 2000 автомобілів.