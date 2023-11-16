Ціни на нафту падають через зростання запасів нафти в США та побоювання з приводу попиту в Китаї

Ціни на нафту впали в четвер, збільшивши втрати попередньої сесії, оскільки сигнали про зростання постачання зі США відповіли на побоювання щодо слабкого попиту на енергоносії з боку Китаю.

Ф'ючерси на Brent о 06:00 EET подешевшали на 72 центи до $80,46 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 67 центів до $75,99 за барель.

Обидва еталонні індекси впали більш ніж на 1,5% на попередній сесії.

Контракт на нафту WTI на найближчий місяць також торгувався нижче за ціну наступного місяця (структура, відома як контанго), що дозволяє припустити, що інвестори очікують зростання цін. Знижка першого місяця на другий місяць у четвер торгувалася на рівні мінус 13 центів.

"Занепокоєння з приводу рекордно високого рівня видобутку в США чинить новий тиск на ціни на нафту, посилюючи і без того тривожні перспективи попиту", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets в Окленді.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли на 3,6 мільйона барелів до 421,9 мільйона барелів, що набагато перевершило очікування аналітиків, опитаних Reuters, про зростання на 1,8 мільйона барелів.

Видобуток нафти в США залишився стабільним на рекордних 13,2 мільйона барелів на добу.

В Азії продуктивність нафтопереробних заводів Китаю знизилася у жовтні порівняно з максимумами попереднього місяця, оскільки попит на промислове паливо ослаб, а рентабельність переробки скоротилася. Проте, економічна активність у жовтні пожвавилася, оскільки промислове виробництво зростало швидшими темпами, а зростання роздрібних продажів перевершило очікування.

Дані, опубліковані вранці в четвер, наголосили на занепокоєнні з приводу сектора нерухомості Китаю: ціни на нове житло в жовтні падали четвертий місяць поспіль, а продаж нерухомості по площі знизився на 20,33% у річному обчисленні.

Технічні фактори також стримували будь-який рух цін, сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG в Сінгапурі.

«Враховуючи, що більш жорстка динаміка попиту та пропозиції на нафту була менш помітною, ніж кілька місяців тому, відтоді сталося деяке послаблення попередньої бичачої позиції: ціни впали нижче за свою 200-денну ковзну середню, що є ознакою того, що продавці контролюють ситуацію ». Сказав Йіп.