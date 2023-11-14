МЕА підвищило оцінку зростання попиту на нафту у світі на 2023 р. до 2,37 млн б/д

Попит на нафту у світі 2023 року зросте порівняно з аналогічним торішнім показником на 2,367 млн б/д. Про це з посиланням на щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Місяцем раніше агентство прогнозувало цей показник на рівні 2,254 млн б/д. Таким чином, аналітики підвищили оцінку зростання попиту на 113 тис. б/д.

Експерти МЕА зберегли оцінку попиту 2022 року на рівні 99,6 млн б/д, підвищили на 2023 рік на 109 тис. б/д - до 101,96 млн б/д.

Зокрема агентство знизило прогноз попиту в першому кварталі 2023 року на 30 тис. б/д, до 100,35 млн б/д, у другому - на 50 тис. б/д, до 101,71 млн б/д, але підвищило у третьому - на 330 тис. б/д, до 102,99 млн б/д, у четвертому - на 170 тис. б/д, до 102,75 млн б/д.

Основними драйверами зростання попиту на нафту, нагадує МЕА, залишаються країни не-ОЕСР, на які припаде 96% приросту, або 2,273 млн б/д. Головний внесок у цю динаміку робить Китай, де, за прогнозами МЕА, попит 2023 року збільшиться відносно попереднього року на 1,8 млн б/д. У вересні в КНР, наголошує агентство, було встановлено новий історичний рекорд споживання нафти - 17,1 млн б/д.

2024 року МЕА очікує, що попит на нафту збільшиться до 102,89 млн б/д при зростанні цього показника до попереднього року - 928 тис. б/д. Цю оцінку було підвищено щодо прогнозу, зробленого минулого місяця, на 48 тис. б/д.

Потенційне зниження темпів зростання споживання нафти агентство пов'язує з уповільненням світової економіки. Посилаючись на консенсус-прогноз аналітиків, МЕА зазначає, що зростання світового ВВП наступного року сповільниться ще більше - до 2,6% проти прогнозних 2,8% цього року.

«Економіка єврозони за підсумками третього кварталу скоротилася і балансує на межі рецесії у зв'язку з інфляцією вище за цільовий показник. Китай, хоч і перебуває на шляху до досягнення цільового ВВП на рівні 5%, стикається зі слабким внутрішнім і зовнішнім попитом. Економіка США, котра демонструє стійкість на тлі безпрецедентної кампанії ФРС із підвищення ставок, зараз починає остигати. У такому разі очікується повернення до підвищення енергоефективності й розширення парку електромобілів, що розверне ОЕСР знову до зниження попиту на нафту з 2024 року», - йдеться у звіті.

Світові запаси нафти, що спостерігаються, у вересні зросли на 9,9 млн барелів, але залишаються поблизу історичних мінімумів. Динаміку обумовлено збільшенням запасів у танкерах на 25,3 млн барелів, а також зростанням запасів у країнах ОЕСР на 2,9 млн барелів. Водночас у країнах не-ОЕСР запаси скоротилися на 18,3 млн б/д.

У той же час МЕА наголошує, що за третій квартал світові запаси нафти скоротилися на величезні 141,4 млн барелів, а нафтопродуктів - на 112,7 млн барелів, що пояснюється добровільними скороченнями постачань країнами ОПЕК+, які збіглися з періодом збільшення активності світових НПЗ.

Комерційні запаси в країнах ОЕСР у вересні зросли на 1,8 млн барелів, до 2,831 млрд барелів, що є найвищим їх рівнем із липня 2021 року. Проте це на 71,2 млн барелів нижче за середній показник за останні п'ять років. При цьому попередні дані за жовтень свідчать про скорочення нафтових резервів на 12,8 млн барелів.