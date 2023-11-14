ОПЕК: Попит на нафту стійко зростає, ціни падають через спекулянтів

Світовий ринок нафти демонструє силу й стійкість, зниження цін на нафту останніми тижнями відбулося через спекулянтів, вважають в ОПЕК.

Як зазначено в щомісячному звіті організації, останні дані підтверджують стійкі основні глобальні тенденції зростання й здорові фундаментальні показники ринку нафти. Зокрема, в ОПЕК зазначають, що економіка США продовжує дуже сильне зростання, а МВФ нещодавно підвищив прогноз економічного зростання Китаю на 2023 рік до 5,4%.

"Однак потенційний ризик погіршення нинішніх стійких прогнозів глобального економічного зростання, хоча й незначний, може включати обмежувальну грошово-кредитну політику, яка зберігається, для боротьби з інфляцією та геополітичними подіями", - йдеться у звіті.

"Водночас, незважаючи на перебільшені негативні настрої на ринку щодо попиту на нафту в Китаї та світового ринку нафти загалом, останні дані свідчать, що імпорт нафти Китаєм у жовтні зріс до 11,4 млн барелів на добу й залишається на шляху до досягнення нового річного рекорду для цього року", - також зазначили аналітики ОПЕК.

За оцінкою експертів, імпорт нафти Китаєм залишається на рекордних рівнях, значно вищий за середній п'ятирічний рівень у 2915-2019 рр., а імпорт нафти Індією за підсумками поточного року сягне рекордного рівня після зростання в IV кварталі. "Попри вищезазначені здорові та сприятливі ринкові показники, ціни на нафту останніми тижнями мали тенденцію до зниження, здебільшого через спекулянтів на фінансових ринках, оскільки вони різко скоротили свої чисті довгі позиції в жовтні порівняно з кінцем вересня, особливо на ф'ючерсні й опціонні контракти на нафту WTI", - йдеться у звіті ОПЕК.

"Дані зазсвідчують, що хедж-фонди та інші керівники капіталом сильно скоротили свої позиції на купівлю в жовтні, продавши еквівалент 161 млн бар. і 43 млн бар. ф'ючерсних й опціонних контрактів на нафту WTI і Brent відповідно. Загалом з кінця вересня вони продали еквівалент понад 200 млн барелів нафти, або близько 37% від загальної кількості "бичачих" позицій. Це посилило волатильність ринку й прискорило зниження цін", - вважають аналітики.

У жовтні експерти також спостерігали розпродаж за спекулятивними позиціями на нафтопродукти, зокрема щодо дизпального на європейській біржі ICE - чисті довгі позиції щодо газойлю ICE впали приблизно на 28 млн барелів з кінця вересня.

В ОПЕК вважають, що насправді сильні фундаментальні показники ринку були б неможливими без обережного попереджувального підходу країн ОПЕК+, які "продовжать свої зобов'язання щодо досягнення й підтримки стабільного ринку нафти й забезпечуватимуть довгострокове керівництво для ринку відповідно до їхніх рішень".