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Ціни на нафту коливаються після досягнення 3-місячного мінімуму, побоювання з приводу попиту зростають
08:32 08.11.2023 |
Ціни на нафту в середу впали після падіння до найнижчого рівня за останні три місяці на попередній сесії через побоювання щодо зниження попиту з боку найбільших світових споживачів нафти - США та Китаю.
О 05:33 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 4 центи до $81,65 за барель, а ф'ючерси на американську нафту впали на 14 центів до $77,24 за барель. Обидва еталони впали у вівторок до найнижчого рівня з 24 липня.
"Ринок явно менше стурбований можливими перебоями у постачаннях на Близькому Сході і натомість зосереджений на пом'якшенні балансу", - заявили Уоррен Паттерсон та Єва Манті, аналітики банку ING, у записці для клієнтів. Вони посилаються на пом'якшення ситуації з обмеженими постачанням нафти.
Запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли майже на 12 мільйонів барелів, повідомили джерела на ринку пізно увечері у вівторок, посилаючись на дані Американського інституту нафти.
Управління енергетичної інформації США (EIA) відкладе публікацію щотижневих даних про запаси до 13 листопада.
Видобуток сирої нафти в США цього року зросте трохи менше, ніж очікувалося раніше, тоді як попит упаде, повідомило EIA у вівторок.
Тепер EIA очікує, що загальне споживання нафти в країні знизиться на 300 000 барелів на добу цього року, що суперечить попередньому прогнозу збільшення на 100 000 барелів на добу.
Агентство також прогнозує, що видобуток сирої нафти у Венесуелі до кінця 2024 року збільшиться менш ніж на 200 000 барелів на добу, до середнього 900 000 барелів на добу, внаслідок ослаблення санкцій США.
Аналітики Goldman Sachs ще більше пом'якшують побоювання щодо браку поставок. За оцінками аналітиків Goldman Sachs, чистий експорт нафти морським транспортом шести країн ОПЕК, які оголосили про сукупне скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на день (барелів на добу) з квітня 2023 року, залишається лише на 0,6 мільйона барелів на добу нижче за квітневий рівень .
Дані з Китаю, найбільшого у світі імпортера сирої нафти, також викликали сумнів щодо перспектив попиту.
Імпорт сирої нафти другий за величиною економікою світу у жовтні продемонстрував упевнене зростання, але загальний обсяг експорту товарів та послуг скоротився більш швидкими темпами, ніж очікувалося, що посилило побоювання щодо зниження світового попиту на енергоносії.
Додатковий тиск на ціни на нафту скромне відновлення долара США з недавніх мінімумів, що робить нафту дорожчою для власників інших валют.
З іншого боку, нафтовидобувна група ОПЕК очікує, що світова економіка зростатиме та стимулюватиме попит на паливо, незважаючи на економічні проблеми, включаючи високу інфляцію та відсоткові ставки.
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