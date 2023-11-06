Нафта зростає після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжують скорочувати видобуток

Ціни на нафту зросли в понеділок, оскільки провідні експортери Саудівська Аравія та Росія заявили, що дотримуватимуться додаткових добровільних скорочень видобутку нафти до кінця року, зберігаючи дефіцит постачань, тоді як інвестори побоюються посилення санкцій США щодо іранської нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:00 EET зросли на 35 центів, або 0,41%, до $84,89 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні $80,92 за барель, збільшившись на 41 цент, чи 0,51%.

Саудівська Аравія підтвердила, що у грудні продовжить добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу, щоб зберегти видобуток на рівні близько 9 мільйонів барелів на добу, повідомило джерело в міністерстві енергетики. Рішення Саудівської Аравії збіглося з очікуваннями аналітиків.

Росія також оголосила, що продовжить добровільне скорочення постачання сирої нафти та нафтопродуктів на 300 000 барелів на добу до кінця грудня.

Аналітики ING заявили у замітці, що нафтовий ринок буде у профіциті у першому кварталі наступного року, "чого може бути достатньо, щоб переконати саудівців та росіян продовжити скорочення".

Контракти на нафту марки Brent та WTI минулого тижня пережили друге тижневе падіння, втративши близько 6%, оскільки премія за геополітичний ризик знизилася, оскільки американські дипломати зустрілися з регіональними лідерами, щоб обмежити ризик того, що війна між Ізраїлем та ХАМАС призведе до більш широкого. конфлікту на Близькому Сході

"Ринок не враховує надто великого геополітичного ризику на поточних рівнях, так що це залишається ключовим ризиком зростання", - сказав Сувро Саркар, аналітик DBS із Сінгапуру.

Цього тижня інвестори очікують на нові економічні дані з Китаю після того, як другий за величиною споживач нафти у світі опублікував минулого тижня жовтневі виробничі дані, що розчаровують.

Аналітик IG із Сіднею Тоні Сікамор очікує, що цього тижня ціни на нафту залежатимуть від новин з Близького Сходу та технічних графіків.

Він додав, що на початку цього тижня нафта WTI повинна утримуватися вище за підтримку на рівні $80 за барель, інакше ціни можуть впасти до мінімуму в $77,59, що спостерігався в серпні.

Саркар очікує, що нафта марки Brent залишиться підтриманою на рівні $80-85 за барель, посилаючись на скорочення поставок, припинення підвищення ставок і падіння долара США після слабших, ніж очікувалося, даних із зайнятості в США в п'ятницю.

У п'ятницю Палата представників США ухвалила законопроект про посилення санкцій щодо іранської нафти, який здійснить заходи щодо іноземних портів і нафтопереробних заводів, що переробляють нафту, що експортується з Ірану, якщо його буде підписано.

Саркар із DBS сказав, що аналітики все ще спостерігають за тим, чи вплине потенційний закон на експорт іранської нафти. Такі санкції часто супроводжуються відмовою від національної безпеки, і Китай все ще може продовжувати імпортувати іранську нафту.

У Сполучених Штатах кількість нафтових вишок минулого тижня впала на 8 до 496, що є найнижчим показником із січня 2022 року, повідомила енергетична компанія Baker Hughes у своєму щотижневому звіті.