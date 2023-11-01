Нафта дорожчає, дисконт Urals до Brent у жовтні впав нижче $10 за барель

Ціни на нафту піднімаються в середу на тлі напруженості, що триває на Близькому Сході.

Трейдери також оцінюють сигнали щодо глобальних перспектив попиту на сировину, які є неоднозначними.

Зокрема, дані управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA), оприлюднені напередодні, засвідчили зростання споживання нафти й нафтопродуктів у країні в серпні до максимуму з 2019 року.

Водночас дані з Китаю, який є найбільшим світовим імпортером нафти, свідчать про відновлення спаду промислової активності. Крім того, тимчасовий виконувач обов'язків голови BP Мюррей Окінклосс заявив інвесторам напередодні, що пропозиція бензину й дизельного пального на ринку перевищує попит.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 кч у середу становить $86,41 за барель, що на $1,39 (1,63%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $1,34 (1,65%), до $82,36 за барель.

Увага трейдерів у середу спрямована на дані про запаси енергоносіїв у США, які буде оприлюднено о 17:30 кч. Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені напередодні, показали зростання резервів на тижні, що завершився 27 жовтня, на 1,347 млн барелів.

За даними агентства Argus, котирування Urals (у європейських портах) у жовтні було на рівні $81,69 за барель проти $83,2 у вересні, водночас дисконт до Brent у жовтні звузився до $9,44/бар. проти $10,78/бар. у вересні. Зокрема, котирування Urals NWE CIF Rotterdam у жовтні впало до майже $80 за барель (знижка до Brent звузилася до $11,13/бар. проти $11,83/бар. у вересні), котирування Urals Med Aframax CIF Augusta знизилося до $83,4/бар. (знижка до Brent скоротилася до $7,75/бар. порівняно з $9,73/бар. у вересні).

Ці котирування після запровадження ембарго ЄС на купівлю російської нафти є розрахунковими до цін, що формуються в російських портах (FOB). Зокрема, у жовтні нафту Urals у порту Приморська продавали по $77,4 за барель (дисконт до Brent - $13,73/бар.) порівняно з $80,3 за барель у вересні (дисконт до Brent - $13,71/бар.), у порту Новоросійська - майже по $79 за барель проти $81,2 за барель у вересні (знижка знизилася до $12,15 у жовтні порівняно з $12,8 за барель у вересні).

Argus із лютого почав формувати котирування російської нафти в індійських портах: у жовтні котирування Urals DAP West Coast India знизилося майже на $3/бар. - до $86,2 за барель, при цьому дисконти до Brent дещо збільшилися - $4,93/бар. у жовтні проти $4,87/бар. у вересні.

Котирування ESPO blend FOB у порту Козьміно в жовтні впало на $2,5/бар. - до $84,3/бар., водночас дисконт знизився до $3,4 за барель проти $4,28 за барель у вересні.

Європейським компаніям з 5 грудня 2022 року заборонено купувати російську нафту. РФ переорієнтує поставки на азійські ринки, переважно до Китаю та Індії. Крім того, країни G7 і Євросоюзу, намагаючись обмежити доходи Москви від продажу сировини, але зберегти її присутність на ринку, заборонили своїм компаніям перевозити російську нафту й надавати пов'язані з її транспортуванням послуги, якщо не дотримуються встановленої їхніми урядами стелі - price cap (з 5 грудня - $60 за барель). РФ заборонила своїм компаніям реалізовувати нафту, якщо в контрактах прописано умову "стелі".

Щодо нафтопродуктів price cap набув чинності з 5 лютого 2023 року, щодо легких нафтопродуктів він становить $100 за барель, щодо важких - $45/бар.