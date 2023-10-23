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Черги й світ тримають оптовий ринок пального в тонусі
13:06 23.10.2023 |
Друга декада жовтня була досить напруженою для оптового ринку й закінчилась невеличким зростанням цін. Збільшення європейських котирувань і складна ситуація на кордоні - основні чинники, які визначали рух ринку.
За тиждень із 13 по 19 жовтня середня ціна на дизпальне в Середземномор'ї збільшилася на $41/т (до $922/т), а на півночі Європи - на $40/т (до $936/т). Невідомо, як розвиватиметься ситуація надалі, але наявне здорожчання містить у собі потенціал збільшення гуртових цін на 1,5 грн/л. У той же час минулого тижня математично ринок мав потенціал для зниження.
Зовнішній чинник накладається на досить нервову ситуацію з імпортом унаслідок черг на кордоні. 17 жовтня додалися анонсовані раніше нововведення в оформленні документації, згідно з якими імпортер повинен показати повний ланцюжок руху пального від виробника до українського кордону й мати сертифікати якості й походження не тільки від постачальника, а й від виробника. Скажімо так, це також не сприяло пришвидшенню постачань.
Окремі компанії зіткнулися з проблемою надання сертифікатів походження європейського палива від виробника. «Між країнами, які знаходяться в одній митній зоні, такі сертифікати не передбачено», - розповів один із трейдерів.
«Митники вимагали подібний список документів і до 17 жовтня, але зараз все одно є відмови в розмитненні», - зазначили в іншій компанії.
«Ми готувались до цього заздалегідь, збирали необхідні документи, але однаково одного документа не вистачає. Зараз чекаємо на нього», - бідкаються трейдери.
Вочевидь для адаптації до нових правил знадобиться ще не один тиждень.
Стоїмо!
На кордонах ситуація суттєво не змінилась. На півдні тривають перевірки молдавського й болгарського пального. Зі слів операторів ринку, на терміналі у Русе ДТ не пропонують.
«З Білозема нам розмитнитись вдалося, але було дуже складно», - розповіли в одній із компаній.
Наразі пропозиції дизпального з цього терміналу на ринку є. Зокрема, за нашими спостереженнями, компанія «Трейдлім» пропонувала ресурс із бази у Білоземі за 47 грн/л з урахуванням доставки до кордону.
На румунському напрямку ситуацію ускладнюють черги на КПП. Згідно з даними сервісу «єЧерга», наразі для виїду треба 7-12 днів.
Імпортери, які застрягли на півдні, масово почали перекидати парк на північ, що викликало додатковий ажіотаж на пальне з цього напрямку й зростання премії до $90-110/т.
Черги на півночі залишаються значними - 9-12 днів.
За даними enkorr, з 13 по 19 жовтня кількість задекларованих бензовозів зменшилася на 13% порівняно з тижнем раніше. Тим часом обсяг ввезеного ДТ збільшився на 12%.
Наразі частина трейдерів знімає свої пропозиції ДТ, чим підсилює хвилювання покупців і підбадьорює щасливих власників вільних ресурсів.
Зі слів операторів ринку, дуже важливо налагодити оперативне постачання дизельного пального, щоб уникнути дефіциту ресурсу на ринку країни. У той же час деякі співрозмовники не виключають виникнення у листопаді картини, притаманної українському ринку протягом останнього року: на поточному ажіотажі трейдери наконтрактують обсяги за високими цінами, а у листопади ринок знов зануриться у профіцит і збитки.
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