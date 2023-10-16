Ціни на нафту стабілізувалися, оскільки інвестори оцінюють ризики війни між Ізраїлем та ХАМАСом

Нафта у понеділок торгувалася практично без змін після зростання минулого тижня, оскільки інвестори чекають, щоб побачити, чи торкнеться конфлікт між Ізраїлем та Хамасом інших країн - розвиток подій, що потенційно призведе до подальшого зростання цін та завдасть нового удару світовій економіці.

Ф'ючерси на Brent о 06:19 EET торгувалися на рівні $90,89 за барель. Нафта марки WTI подешевшала на 2 центи до $87,67 за барель.

Обидва еталонні індекси у п'ятницю зросли майже на 6%, продемонструвавши найвищий денний процентний приріст з квітня, оскільки інвестори оцінили можливість ширшого конфлікту на Близькому Сході.

За тиждень ціна Brent зросла на 7,5%, а ціна WTI - на 5,9%.

"Інвестори намагаються оцінити наслідки конфлікту, тоді як великомасштабний наземний наступ не почався після закінчення 24-годинного терміну, протягом якого Ізраїль вперше повідомив мешканців північної половини сектора Газа про необхідність тікати на південь", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділ Nissan Securities.

"Вплив, який може торкнутися країн-виробників нафти, певною мірою враховано в цінах, але якщо відбудеться фактичне наземне вторгнення і вплине на постачання нафти, ціни можуть легко перевищити 100 доларів за барель", - сказав він.

Конфлікт на Близькому Сході мало вплинув на глобальне постачання нафти та газу, а Ізраїль не є великим виробником.

Але війна між ісламістським угрупуванням ХАМАС та Ізраїлем є одним із найбільш значних геополітичних ризиків для нафтових ринків з часу вторгнення Росії в Україну минулого року, на тлі побоювань щодо будь-якої потенційної ескалації за участю Ірану.

Учасники ринку оцінюють, що може означати ширший конфлікт для постачання з країн найбільшого у світі нафтовидобувного регіону, включаючи Саудівську Аравію, Іран і Об'єднані Арабські Емірати.

Якщо буде встановлено, що Тегеран безпосередньо причетний до атаки ХАМАС, це, швидше за все, призведе до того, що США повністю введуть свої санкції щодо експорту іранської нафти, заявив в понеділок аналітик Банку Співдружності Австралії Вівек Дхар.

"Цього року США заплющили очі на санкції щодо експорту іранської нафти, прагнучи покращити дипломатичні відносини з Іраном", - сказав він.

"Збільшення експорту іранської нафти на 0,5-1 мільйон барелів на день цього року, що еквівалентно 0,5-1% світових поставок нафти, ризикує опинитися на другому плані, якщо санкції США будуть дотримані в повному обсязі".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в неділю пообіцяв «знищити ХАМАС», оскільки його війська готуються рушити до сектору Газа у пошуках бойовиків ХАМАС, чиє смертоносне шаленство у прикордонних ізраїльських містах потрясло світ.

У суботу Іран попередив, що, якщо «військові злочини і геноцид» Ізраїлю не будуть зупинені, ситуація може вийти з-під контролю з «наслідками, що далеко йдуть».

Побоюючись ескалації конфлікту, держсекретар США Ентоні Блінкен повернеться до Ізраїлю у понеділок, щоб поговорити «про подальші дії» після кількох днів човникової дипломатії між арабськими державами.

Минулого тижня США ввели перші санкції проти власників танкерів, які перевозять російську нафту за ціною, вищою від встановленої країнами «Великої сімки» цінової межі в 60 доларів за барель, намагаючись закрити лазівки в механізмі, покликаному покарати Москву за вторгнення в Україну.

Росія є одним із найбільших експортерів нафти у світі, і суворіший контроль США за її поставками може призвести до скорочення поставок.