Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають, оскільки насильство на Близькому Сході шокує ринки

 

Ціни на нафту зросли більш ніж на 3 долари за барель на азіатських торгах у понеділок, оскільки військові сутички між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ісламізму ХАМАС посилили політичну невизначеність на Близькому Сході і викликали стурбованість з приводу поставок.

О 06:00 EET нафта марки Brent подорожчала на 3,10 долара, або 3,67%, до 87,68 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 86,05 долара за барель, збільшившись на 3,26 долара, чи 3,94%. Обидва еталонні індекси раніше підскочили більш ніж на 4 долари за барель, а потім трохи знизилися.

"Підвищення геополітичних ризиків на Близькому Сході має підтримати ціни на нафту... можна очікувати вищої волатильності", - йдеться у повідомленні для клієнтів аналітиків ANZ Bank.

Зростання цін на нафту звернуло назад низхідний тренд минулого тижня - найбільше тижневе зниження з березня - коли нафта марки Brent впала приблизно на 11%, а нафта марки WTI впала більш ніж на 8% на тлі побоювань щодо високих процентних ставок та їхнього впливу на світовий попит.

ХАМАС у суботу зробив найбільший військовий напад на Ізраїль за останні десятиліття, вбивши сотні ізраїльтян і викликавши хвилю ізраїльських авіаударів по сектору Газа у відповідь, в результаті яких також загинуло понад 400 людей.

"Премія за ризик по нафті зростає через перспективу масштабнішого конфлікту, який може поширитися на найближчі нафтовидобувні країни, такі як Іран і Саудівська Аравія", - сказав Рейтер енергетичний аналітик Саул Кавонік.

Спалах насильства загрожує зірвати зусилля США щодо зближення Саудівської Аравії та Ізраїлю, в рамках якого королівство нормалізує відносини з Ізраїлем в обмін на угоду про оборону між Вашингтоном та Ер-Ріядом.

Офіційні особи Саудівської Аравії заявили Білому дому в п'ятницю, що вони готові збільшити видобуток наступного року в рамках запропонованої угоди з Ізраїлем.

Збільшення видобутку в Саудівській Аравії допомогло б послабити напруженість після кількох місяців скорочення постачання з боку ключових виробників Саудівської Аравії та Росії.

Нормалізація саудівсько-ізраїльських відносин, швидше за все, заморозить нещодавні кроки щодо розрядки напруженості у відносинах між Саудівською Аравією та Іраном, який відкрито хвалив напади ХАМАС.

Аналітики стурбовані тим, що постачання нафти може припинитися, якщо Іран буде втягнутий у конфлікт.

«Якщо конфлікт охопить Іран... до 3% світового постачання нафти опиниться під загрозою. А якщо виникне ширший конфлікт, який, зрештою, вплине на транзит через Ормузьку протоку, близько 20% світових поставок нафти може виявитися заручником», - сказав він. ", - сказав Кавонік.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5827
  0,0389
 0,11
EUR
 1
 38,6533
  0,1127
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5520  0,05 0,12 38,2596  0,04 0,11
EUR 39,7948  0,05 0,12 40,7808  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5500  0,03 0,08 36,5900  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес