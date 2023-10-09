Ціни на нафту зростають, оскільки насильство на Близькому Сході шокує ринки

Ціни на нафту зросли більш ніж на 3 долари за барель на азіатських торгах у понеділок, оскільки військові сутички між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ісламізму ХАМАС посилили політичну невизначеність на Близькому Сході і викликали стурбованість з приводу поставок.

О 06:00 EET нафта марки Brent подорожчала на 3,10 долара, або 3,67%, до 87,68 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 86,05 долара за барель, збільшившись на 3,26 долара, чи 3,94%. Обидва еталонні індекси раніше підскочили більш ніж на 4 долари за барель, а потім трохи знизилися.

"Підвищення геополітичних ризиків на Близькому Сході має підтримати ціни на нафту... можна очікувати вищої волатильності", - йдеться у повідомленні для клієнтів аналітиків ANZ Bank.

Зростання цін на нафту звернуло назад низхідний тренд минулого тижня - найбільше тижневе зниження з березня - коли нафта марки Brent впала приблизно на 11%, а нафта марки WTI впала більш ніж на 8% на тлі побоювань щодо високих процентних ставок та їхнього впливу на світовий попит.

ХАМАС у суботу зробив найбільший військовий напад на Ізраїль за останні десятиліття, вбивши сотні ізраїльтян і викликавши хвилю ізраїльських авіаударів по сектору Газа у відповідь, в результаті яких також загинуло понад 400 людей.

"Премія за ризик по нафті зростає через перспективу масштабнішого конфлікту, який може поширитися на найближчі нафтовидобувні країни, такі як Іран і Саудівська Аравія", - сказав Рейтер енергетичний аналітик Саул Кавонік.

Спалах насильства загрожує зірвати зусилля США щодо зближення Саудівської Аравії та Ізраїлю, в рамках якого королівство нормалізує відносини з Ізраїлем в обмін на угоду про оборону між Вашингтоном та Ер-Ріядом.

Офіційні особи Саудівської Аравії заявили Білому дому в п'ятницю, що вони готові збільшити видобуток наступного року в рамках запропонованої угоди з Ізраїлем.

Збільшення видобутку в Саудівській Аравії допомогло б послабити напруженість після кількох місяців скорочення постачання з боку ключових виробників Саудівської Аравії та Росії.

Нормалізація саудівсько-ізраїльських відносин, швидше за все, заморозить нещодавні кроки щодо розрядки напруженості у відносинах між Саудівською Аравією та Іраном, який відкрито хвалив напади ХАМАС.

Аналітики стурбовані тим, що постачання нафти може припинитися, якщо Іран буде втягнутий у конфлікт.

«Якщо конфлікт охопить Іран... до 3% світового постачання нафти опиниться під загрозою. А якщо виникне ширший конфлікт, який, зрештою, вплине на транзит через Ормузьку протоку, близько 20% світових поставок нафти може виявитися заручником», - сказав він. ", - сказав Кавонік.