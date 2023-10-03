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Нафта впала на 1% на тлі сильного долара США та неоднозначних сигналів про постачання
08:08 03.10.2023 |
Ціни на нафту впали на 1% на початку азіатських торгів у вівторок після падіння до тритижневого мінімуму на попередній сесії через зміцнення долара США, зростання прибутковості облігацій США та неоднозначних сигналів пропозиції.
О 04:25 EET ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні подешевшали на 92 центи, або 1,01%, до $89,79 за барель.
Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 92 центи, або 1,04%, до $87,90 за барель.
"Ціни на сиру нафту (Brent) впали до (близько) $90 за барель, оскільки зростання прибутковості в США та зміцнення долара США домінували в настроях ринку", - повідомили аналітики ANZ у клієнтському повідомленні.
«Хоча пропозиція залишається обмеженою, вищі відсоткові ставки означають дороге зберігання запасів. Це може призвести до подальшого скорочення запасів нафти, одночасно збільшуючи доступність нафти».
Раніше в понеділок долар США виріс до 10-місячного максимуму по відношенню до кошика основних валют після того, як уряд США уникнув часткового припинення роботи, а економічні дані посилили очікування, що Федеральна резервна система зберігатиме високі ставки протягом тривалого часу, що може сповільнити економічне зростання.
Вищі відсоткові ставки поряд із сильнішим доларом також роблять нафту дорожчою для власників інших валют, що може знизити попит на нафту.
Заява міністра енергетики Туреччини про те, що цього тижня країна відновить роботу трубопроводу з Іраку, який було припинено приблизно на шість місяців, ще більше вплинула на ціни.
«Теоретично, згідно з умовами угоди ОПЕК+, видобуток (за межами країн Перської затоки) має залишатися на колишньому рівні протягом четвертого кварталу. Однак у минулому Ірак дотримувався цих умов дещо нестабільно, і слід очікувати зростання рівня експорту, якщо припустити, що трубопровід відновить роботу, як це заплановано», - заявили аналітики BMI Research у звіті для клієнтів.
Очікується, що ОПЕК+, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) плюс Росія та інші союзники, збереже свої параметри видобутку без змін на нараді у середу, зберігаючи при цьому дефіцит постачання.
Аналітики BMI Research заявили, що «з огляду на те, що світова економіка сповільнюється, група, ймовірно, захоче зберегти поточні скорочення, одночасно вказуючи можливості для подальших скорочень, якщо цього вимагатимуть ринкові умови».
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