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Нафта очікує щотижневого приросту в 2% на тлі святкового попиту в Китаї та обмеженої пропозиції в США
08:30 29.09.2023 |
Ціни на нафту налаштовані на тижневий приріст приблизно на 2% після відновлення позицій, оскільки сильний святковий попит з боку Китаю та стійко напружені фундаментальні показники США переважили очікування можливого збільшення поставок із Саудівської Аравії.
Листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких спливає у п'ятницю, зросли на 5 центів до $95,43 за барель. Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:35 EET виросли на 13 центів і торгувалися на рівні $93,23 за барель.
Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 16 центів до $91,87 за барель.
Ринок знизився приблизно на 1% на попередній сесії, оскільки трейдери зафіксували прибуток після того, як ціни злетіли до 10-місячного максимуму, а дехто побоювався, що високі відсоткові ставки можуть чинити тиск на попит на нафту.
Поліпшення макроекономічних даних з Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, у поєднанні з високим попитом на паливо в країні, яка у п'ятницю вступила до тижневої відпустки «Золотий тиждень», підтримали ціни.
"Збільшення кількості міжнародних поїздок під час свята Золотого тижня стимулює попит на нафту в Китаї", - заявили аналітики ANZ у замітці для клієнтів.
Очікується, що внутрішні поїздки також підвищать попит: дані програми для польотів Umetrip показують, що середня кількість заброньованих щоденних рейсів на п'яту частину більша, ніж на Золотий тиждень 2019 року (до появи COVID).
Виробнича активність Китаю, ймовірно, стабілізувалася у вересні, як показало опитування Reuters, долучившись до ряду індикаторів, що свідчать про те, що друга за величиною економіка світу почала стабілізуватися, що може ще більше підтримати попит. Офіційні дані будуть опубліковані у суботу.
Економіка США зберегла досить впевнені темпи зростання у другому кварталі, і активність, схоже, прискорилася цього кварталу, як показали дані у четвер, вказуючи на те, що високий попит на паливо може зберегтися.
Обмежені запаси в США забезпечили додаткову підтримку цін: сховища в Кушингу, штат Оклахома, пункт доставки ф'ючерсів на американську нафту, вже знаходяться на найнижчому рівні з липня 2022 року.
«Видобуток нафти у США також уповільниться через скорочення кількості бурових установок. Зниження пропозиції та рекордний світовий попит у 103 млн. барелів на добу можуть призвести до дефіциту ринку більш ніж у 2 млн. барелів на добу в останньому кварталі».
Трейдери чекають на зустріч ОПЕК+ наступного тижня , щоб отримати уявлення про те, чи може Саудівська Аравія захотіти збільшити поставки після майже 30-відсоткового стрибка цін у цьому кварталі.
"Ймовірно, серед учасників зараз спостерігається небажання надто підніматися вище, оскільки ринок явно знаходиться на території перекупленості", - зазначають аналітики ING Bank у повідомленні для клієнтів.
"Також існує ймовірність того, що ОПЕК+ і, зокрема, Саудівська Аравія можуть почати пом'якшувати скорочення раніше запланованого терміну, якщо ціни значно зростуть", - додали вони.
Засідання міністерської групи ОПЕК заплановано на 4 жовтня.
"Засідання ОПЕК наступного тижня стане ключовою подією для ринку, оскільки зростає ймовірність того, що добровільне скорочення поставок з боку Aramco буде скорочено", - заявили аналітики Національного банку Австралії у повідомленні для клієнтів.
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