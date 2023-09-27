Ціни на нафту зростають, оскільки ринки зосереджені на обмеженості постачання

Ціни на нафту зросли майже на $1 у середу, оскільки ринки зосередилися на обмеженості постачань напередодні зими та «м'якої посадки» економіки США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:40 EET подорожчали на 86 центів, або 0,9%, до $94,82 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 86 центів, або 0,9%, до $91,25.

Промислові дані, опубліковані у вівторок, показали, що запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня приблизно на 1,6 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували на падіння приблизно на 300 000 барелів.

Тим не менш, ринки продовжують турбуватися про те, що запаси сирої нафти в США, в ключовому сховищі в Кушингу, штат Оклахома, впадуть нижче за мінімальний робочий рівень.

Подальше зниження видобутку в Кушингу, пункті розрахунку ф'ючерсів на американську сиру нафту, також може чинити новий підвищальний тиск на нафтові ринки, оскільки це посилить дефіцит постачань, спричинений скороченням постачань Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, які разом називають ОПЕК.

"Ціни на нафту в цілому відносно високі на тлі поточного скорочення поставок", - сказав аналітик CMC Markets Леон Лі, проте додавши, що цінова підтримка з боку скорочення поставок із Росії та Саудівської Аравії може бути обмежена до кінця року.

«(Економічні) Дані з країн Європи та США останнім часом ослабли... Ціни на нафту у жовтні можуть продемонструвати волатильну тенденцію загалом. У короткостроковій перспективі вона навряд чи перевищить 100 доларів, але очікується, що вона буде сильною. ."

Дані уряду США із запасів нафти очікуються о 10:30 ранку (16:30 EET).

У той час, як деякі аналітики очікують, що сезонне осіннє технічне обслуговування нафтопереробних заводів допоможе трохи збільшити запаси нафти, інші побоюються, що високий експортний попит може призвести до зниження запасів нафти.

Крім того, аналітики ANZ Research заявили в середу, що нещодавня заборона Росії на експорт бензину та дизельного палива "означає підвищальний тиск на попит на сиру нафту з боку нафтопереробних заводів".

Минулого тижня Росія запровадила тимчасову заборону на експорт бензину та дизельного палива у всі країни за межами чотирьох колишніх радянських республік з негайним набуттям чинності, щоб стабілізувати внутрішній ринок, але пізніше пом'якшила обмеження.

Експорт продукції, вже прийнятої російською залізницею (РЖД) та «Транснафтою», може продовжуватися, тоді як високосірчистий газойль і паливо, що використовується для бункерування, буде звільнено від заборони.

Тим часом, «м'яка посадка» для економіки США вірогідніша, ніж ні, заявив у вівторок президент Федерального резервного банку Міннеаполісу Ніл Кашкарі, але існує також 40% ймовірність того, що ФРС доведеться підняти відсоткові ставки «значно», щоб перемогти інфляція .

Кашкарі оцінив ймовірність того, що ФРС «потенційно» підніме ставки ще на чверть відсоткового пункту, а потім утримуватиме вартість запозичень на стабільному рівні «досить довго, щоб повернути інфляцію до цільового рівня в розумний період» близько до 60%.

Банк Англії завершив цикл посилення і, швидше за все, збереже банківську ставку на рівні 5,25% як мінімум до липня, як показало опитування економістів Reuters, хоча значна меншість заявила, що цього року він знову підвищить ставки.

Вищі відсоткові ставки збільшують вартість запозичень, що може сповільнити економічне зростання і знизити попит на нафту.