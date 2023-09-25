Нафта зростає, а дефіцит пропозиції знову у центрі уваги

Ціни на нафту зросли в понеділок, оскільки інвестори зосередилися на більш жорстких перспективах постачання після того, як Москва ввела тимчасову заборону на експорт палива, зберігаючи при цьому обережність щодо подальшого підвищення ставок, яке може послабити попит.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:34 EET подорожчали на 32 центи, або 0,3%, до $93,59 за барель після зниження на 3 центи в п'ятницю.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate продовжили зростання другу сесію поспіль, торгуючись на рівні $90,27 за барель, що на 24 центи, або 0,2%.

"Ціни на сиру нафту почали тиждень з підйому, оскільки ринок продовжує перетравлювати тимчасову заборону Росії на експорт дизельного палива і бензину, перетворюючись на і без того напружений ринок, що компенсується яструбиним повідомленням ФРС про те, що ставки залишаться високими ще довше", - заявив аналітик ринків IG Тоні Сікамор.

Обидва контракти впали минулого тижня, перервавши тритижневу серію перемог після того, як яструбина позиція Федеральної резервної системи вразила глобальний фінансовий сектор і викликала стурбованість з приводу попиту на нафту.

Ціни зросли більш ніж на 10% за попередні три тижні на тлі прогнозів значного дефіциту постачання сирої нафти у четвертому кварталі після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили додаткові скорочення постачання до кінця року.

Минулого тижня Москва тимчасово заборонила експорт бензину та дизельного палива до більшості країн, щоб стабілізувати внутрішній ринок, що посилило побоювання з приводу нестачі продуктів, особливо пічного палива, оскільки у Північній півкулі наближається зима.

"Новини про заборону на експорт палива з Росії, схоже, на даний момент враховані в ціні, але прихована проблема нестачі світових поставок нафти вкорінилася глибоко, при цьому особлива увага приділяється нестачі дизельного палива та побоюванням щодо непередбачених перебоїв у постачанні ЗПГ, які, ймовірно , збережуться, особливо на європейських ринках", - сказала Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

У Сполучених Штатах кількість нафтових вишок, що діють, минулого тижня скоротилася на вісім до 507, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, незважаючи на більш високі ціни, як показав щотижневий звіт Baker Hughes у п'ятницю.

Очікування покращення економічних даних цього тижня з Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, також підвищили настрої. Проте аналітики зазначають, що ціни на нафту стикаються з технічним опором на максимумах листопада 2022 року, досягнутих минулого тижня.

Очікується, що виробничий сектор Китаю повернеться в режим розширення у вересні, при цьому прогнозований індекс купівельної спроможності обробної промисловості підніметься вище 50-ти вперше з березня, кажуть аналітики Goldman Sachs.

Позитивним знаком є те, що минулого тижня попит на нафту в Китаї збільшився на 0,3 мільйона барелів на добу до 16,3 мільйона барелів на добу, частково через поступове відновлення попиту на авіаційне паливо для міжнародних рейсів.