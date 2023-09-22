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Йоганн Вольфганг фон Гете
Ціни на нафту зростають, оскільки побоювання щодо пропозиції переважують побоювання щодо попиту
08:40 22.09.2023 |
Ціни на нафту зросли в п'ятницю, оскільки побоювання, що російська заборона на експорт палива може скорорити глобальні постачання, переважили побоювання, що подальше підвищення процентних ставок у США може знизити попит, але вони, як і раніше, наближаються до свого першого тижневого збитку за чотири тижні.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:50 EET подорожчали на 50 центів, або 0,5%, до $93,80 за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 63 центи, або 0,7 %, до $90,26 за барель.
Обидва еталонні індекси перебували на шляху до невеликого тижневого падіння після зростання більш ніж на 10% за попередні три тижні на тлі побоювань щодо обмеженості світових постачань, оскільки Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) продовжують скорочувати видобуток.
"Торгівля залишалася нестабільною на тлі перетягування каната між побоюваннями щодо пропозиції, які були посилені російською забороною на експорт палива, та побоюваннями щодо уповільнення попиту через посилення грошово-кредитної політики в США та Європі", - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi. . ТОВ «Сек'юрітіз»
"Надалі інвестори зосередяться на тому, чи реалізуються скорочення видобутку ОПЕК+, як було обіцяно, і чи призведе підвищення процентних ставок до зниження попиту", - сказав він, прогнозуючи, що WTI торгуватиметься в діапазоні близько 90-95 доларів.
Росія тимчасово заборонила експорт бензину та дизельного палива до всіх країн за межами чотирьох колишніх радянських республік, з негайним набуттям чинності, для стабілізації внутрішнього ринку палива, заявив уряд рф у четвер.
Дефіцит, який змусить покупців російського палива купувати в інших місцях, спричинив зростання ф'ючерсів на мазут майже на 5%, у четвер.
"Сира нафта відскочила від сесійного мінімуму після того, як росія заборонила експорт дизельного палива, включаючи бензин. Ця дія звернула назад спадний рух на ринках сирої нафти після яструбиного рішення ФРС", - заявила Тіна Тенг, аналітик CMC Markets, у замітці.
«Однак побоювання, що зростають, з приводу рецесії в єврозоні можуть продовжувати чинити тиск на ціни на нафту».
Федеральна резервна система США в середу зберегла відсоткові ставки, але посилила свою яструбину позицію, прогнозуючи підвищення на чверть процентного пункту до 5,50-5,75% до кінця року.
Це посилило побоювання, що більш високі ставки можуть послабити економічне зростання та підживлювати попит, одночасно підвищуючи курс долара США до найвищого рівня з початку березня, роблячи нафту та інші сировинні товари дорожчими для покупців, які використовують інші валюти.
Банк Англії наслідував приклад ФРС і зберіг процентні ставки в четвер після тривалого підвищення, але заявив, що не сприймає недавнє падіння інфляції як щось само собою зрозуміле.
Член ради ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) заявив, що центральний банк, швидше за все, збереже стабільні відсоткові ставки на своєму наступному засіданні щодо політики.
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