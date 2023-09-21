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Ціни на нафту падають, оскільки очікування підвищення ставок компенсують падіння фондових ринків США
08:45 21.09.2023 |
Ціни на нафту впали на торгах в Азії в четвер після того, як на попередній сесії вони зафіксували найбільше падіння за місяць, оскільки очікування підвищення процентної ставки в США компенсували вплив скорочення запасів нафти в США.
О 05:13 EET ф'ючерсі Brent з постачанням у листопаді впали на 67 центів, або 0,72%, до 92,86 доларів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 71 цент, або 0,79%, до 88,95 доларів, що є найнижчим показником з 14 вересня.
«ФРС залишила ставки незмінними на вчорашньому засіданні FOMC, як багато хто очікував. Однак це все ще сприймалося як яструбина пауза, яка спричинила певний тиск на ризикові активи», такі як нафта, повідомили аналітики ING у повідомленні для клієнтів.
Федеральна резервна система США зберегла процентні ставки після засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC), але посилила свою агресивну позицію, запланувавши підвищення ставок до кінця року, що може призвести до зниження економічного зростання та загального попиту на паливі.
Політики ФРС все ще бачать, що базова ставка банку овернайт цього року досягне максимуму на рівні 5,50%-5,75%, що на чверть процентного пункту вище за поточний діапазон.
Яструбина позиція також призвела до того, що долар США підскочив до найвищого рівня з початку березня, що спричинило зниження цін на нафту.
Зміцнення долара зазвичай робить такі товари, як нафта, дорожчими для покупців, які використовують інші валюти.
Енергетичні ринки мало відреагували на дані Управління енергетичної інформації США (EIA), які показали, що запаси сирої нафти минулого тижня впали відповідно до очікувань, при цьому деякі аналітики кажуть, що падіння було меншим, ніж вони очікували.
«Дані EIA показали, що минулого тижня запаси в США скоротилися на 2,14 мільйона барелів, що значно менше ніж падіння на 5,25 мільйона барелів, про яке повідомляв Американський інститут нафти. Невтішне скорочення запасів спонукало трейдерів зафіксувати прибуток після зростання на 10% з початку місяця", - йдеться у повідомленні аналітиків ANZ.
Зменшення запасів в основному було спричинене сильним експортом нафти, тоді як запаси бензину та дизельного топлива скоротилися, оскільки нафтопереробники розпочали щорічне осіннє технічне обслуговування, йдеться у еженедельному звіті EIA.
Однак падіння цін було обмежено тривалим занепокоєнням через обмежену пропозицію у всьому світі на початку четвертого кварталу, коли запаси сирої нафти в Кушингу - центри доставки WTI - були найнижчими з липня 2022 року, а Організація країн-експортерів нафти та її партнери продовжували скорочувати виробництво ( ОПЕК +).
Деякі аналітики все ще очікують, що ціни залишатимуться підтриманими у найближчій перспективі.
«Ще кілька скорочень можуть пожвавити розмови про те, що ємності досягнуть свого експлуатаційного мінімуму... Оскільки скорочення виробництва Саудівською Аравією та ширшим альянсом ОПЕК+, як очікується, триватиме до кінця року, запаси, ймовірно, досягнуть рекордно низького рівня», - кажуть Аналітики ANZ. .
"Наш баланс показує дефіцит понад 2 мільйони барелів на добу до кінця четвертого кварталу цього року", - сказав аналітик ING Уоррен Паттерсон.
«Ця нестача разом із високою маржею нафтопереробних заводів (значною мірою внаслідок обмеженості середніх дистилятів) укаже на те, що ціни на нафту, ймовірно, будуть спостерігати подальший зростання в короткостроковій перспективі», - сказав він.
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