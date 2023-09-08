Нафта падає через зміцнення долара США та побоювань щодо Китаю

Нафта продовжила падіння в п'ятницю, продовжуючи знижуватися з 10-місячних максимумів, оскільки побоювання з приводу здоров'я економіки Китаю і зміцнення долара США звели нанівець прибуток, викликаний скороченням поставок з боку основних виробників Саудівської Аравії та Росії.

Ф'ючерси на нафту Brent о 03:55 за Грінвічем впали на 51 цент, або 0,6%, до $89,41 за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 58 центів, або 0,7% до $86,29.

Обидва еталонни цього тижня досягли 10-місячних максимумів через побоювання щодо потенційного дефіциту в період пікового попиту в зимовий сезон після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільне скорочення поставок до кінця року.

Незважаючи на ці бугаєві сигнали, неспокійне відновлення Китаю і сильний долар США чинять тиск на ціни, сказала Приянка Сачдєва, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Інвестори очікують, що відсоткові ставки в США залишаться на 20-річному максимумі, і це вивільнило долар, зробивши покупку нафти в інших валютах дорожчою.

Індекс долара США у п'ятницю знаходився неподалік шестимісячного піку.

"Інвестори зафіксували прибуток після нещодавнього ралі, викликаного побоюваннями щодо скорочення постачань після тривалого скорочення видобутку в Саудівській Аравії та Росії", - сказав Тацуфумі Окоші, старший економіст Nomura Securities.

"Ринок врахував новини про зниження пропозиції, і йому будуть потрібні явні ознаки сильнішого глобального попиту, особливо в Китаї, щоб рухатися далі", - сказав він, зазначивши, що інвестори дійшли єдиної думки, що стимулюючі заходи Пекіна досі не призвели до зростання. економіка.

Загальний обсяг експорту та імпорту Китаю в серпні впав, як показали дані в четвер, оскільки подвійний тиск з боку падіння закордонного попиту та слабких споживчих витрат спричинив стиснення підприємств у другій за величиною економіці світу.

Але імпорт сирої нафти до Китаю минулого місяця зріс на 30,9%, оскільки нафтопереробні заводи збільшили запаси та збільшили переробку, щоб отримати більш високий прибуток від експорту палива.

Більший, ніж очікувалося, падіння запасів сирої нафти в США надали помірну підтримку цінам на нафту.

Запаси сирої нафти в США скорочуються четвертий тиждень поспіль, причому за останній місяць запаси знизилися більш ніж на 6%, оскільки нафтопереробні заводи працюють високими темпами, щоб не відставати від світового попиту на енергію, показали дані Управління енергетичної інформації у четвер.

Запаси сирої нафти впали на 6,3 мільйонів барелів, що втричі перевищує прогноз аналітиків на 2,1 мільйона барелів.

Незважаючи на свою обіцянку продовжувати скорочення постачань, Росія, як очікується, збільшить експорт нафти у вересні, оскільки російські нафтопереробні заводи розпочнуть сезонне технічне обслуговування, показують розрахунки Reuters, що базуються на даних джерел, що також стримує зростання цін.

За тиждень ціни на Brent та WTI, як і раніше, були на шляху до зростання майже на 1%.