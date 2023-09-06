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Нафта дорожчає на тлі проблем із постачанням після скорочення видобутку ОПЕК+
08:30 06.09.2023 |
Ціни на нафту зросли на початку азіатських торгів у середу після зростання більш ніж на 1% на попередній сесії, оскільки ринки стурбовані дефіцитом постачання після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільне скорочення постачань до кінця року.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 02:15 за Грінвічем зросли на 14 центів до $90,18 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 12 центів до $86,81 за барель.
Інвестори очікували, що Саудівська Аравія та Росія продовжать добровільні скорочення до жовтня, але тримісячне продовження виявилося несподіваним.
"Ці бугаєві кроки значно посилюють світовий ринок нафти і можуть призвести тільки до одного: зростання цін на нафту в усьому світі", - заявив у замітці Хорхе Леон, старший віце-президент консалтингової компанії Rystad Energy.
Вплив цих скорочень на інфляцію та економічну політику на Заході важко передбачити, але вищі ціни на нафту лише підвищать ймовірність посилення податково-бюджетної політики, особливо у США, для стримування інфляції, додав Леон.
За оцінками Rystad, у наступному кварталі світовий попит на паливо перевищить пропозицію приблизно на 2,7 млн. барелів на добу.
Відбиваючи побоювання з приводу пропозиції у короткостроковій перспективі, ф'ючерси на найближчу нафту марки Brent торгувалися поблизу 9-місячних максимумів, на $4,10 за барель вище максимуму за шість місяців.
Що стосується ф'ючерсів на американську нафту WTI, спред між місячними та шестимісячними контрактами в середу збільшився до $4,47 за барель, також вагаючись поблизу 9-місячних максимумів.
Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу ще на три місяці до кінця грудня 2023 року, повідомило у вівторок державне інформаційне агентство SPA з посиланням на представника міністерства енергетики.
Росія продовжила своє добровільне рішення скоротити експорт нафти на 300 000 барелів за добу до кінця цього року, повідомив віце-прем'єр Олександр Новак у своїй заяві у вівторок.
Добровільні скорочення Саудівської Аравії та Росії доповнюють квітневе скорочення, узгоджене кількома виробниками ОПЕК+, яке продовжується до кінця 2024 року.
Обидві країни щомісячно переглядатимуть рішення про скорочення, щоб розглянути можливість поглиблення скорочень або збільшення видобутку залежно від ринкових умов, повідомили SPA та Новак.
«Рішення продовжити скорочення виробництва підкреслює їхню прихильність до цінової стабільності у складному ринковому середовищі», - сказав Суганда Сачдєва, виконавчий директор і головний стратег Acme Investment Advisors.
Сачдєва, однак, додав, що щорічний період технічного обслуговування нафтопереробних заводів у США з вересня по жовтень може обмежити попит на сиру нафту та потенційно стати стримуючим фактором для зростання цін на нафту.
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