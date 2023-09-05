Ціни на нафту стабілізувалися, оскільки економічні проблеми Китаю компенсують очікуване скорочення постачання

Ціни на нафту у вівторок практично не змінилися, оскільки дані, що показують, що економіка Китаю все ще бореться з відновленням після пандемії, компенсують очікування продовження скорочень постачання провідними членами ОПЕК+ Саудівською Аравією та Росією.

Листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 9 центів, або на 0,10%, до $88,91 за барель. Жовтневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 34 центи, або 0,4%, до $85,89 о 03:15 за Грінвічем.

За словами віце-прем'єра Саудівської Аравії, багато хто очікує, що вона продовжить добровільне скорочення видобутку нафти до жовтня, а Росія представить цього тижня нову угоду ОПЕК+ про скорочення постачання.

Москва вже оголосила, що у вересні скоротить експорт на 300 000 барелів на добу після скорочення на 500 000 барелів на добу у серпні. Очікується, що Ер-Ріяд також продовжить добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу до жовтня.

"Враховуючи очікування ринку, малоймовірно, що два виробники відмовляться від продовження і, таким чином, ризикують розпродажем на ринку", - заявили аналітики ING у повідомленні для клієнтів.

З іншого боку, дослідження приватного сектора показало у вівторок, що активність у сфері послуг Китаю зростала найповільнішими темпами за вісім місяців, оскільки слабкий попит продовжував переслідувати другу за величиною економіку світу, а стимулюючі заходи не змогли суттєво пожвавити споживання.

Аналітики кажуть, що ринки врахували нещодавні зусилля Китаю щодо стимулювання економіки, компенсуючи підтримку очікуваного скорочення постачання нафти.

У Японії, третьої за величиною економіці світу, витрати домогосподарств у липні впали на 5,0% порівняно з роком раніше, що глибше за прогнозоване зниження на 2,5% і триває п'ятий місяць падіння.