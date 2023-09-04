Нафта дорожчає на тлі очікувань скорочення постачання ОПЕК+

Ціни на нафту зросли в понеділок, чому сприяли очікування того, що великі виробники скорочуватимуть постачання, а також сподівання, що Федеральна резервна система залишить відсоткову ставку без змін, щоб уникнути ослаблення економіки США.

Листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:33 за Грінвічем зросли на 3 центи до $88,58 за барель. Жовтневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 9 центів до $85,64 за барель.

Невелике зростання на азіатськіх торгих відбулося після того, як обидва контракти завершилися минулого тижня на найвищому рівні за півроку, після втрат протягом двох попередніх тижнів.

"Ціни на сиру нафту в першу чергу обумовлені очікуванням додаткових скорочень постачань з боку основних нафтовидобувних країн, Росії та Саудівської Аравії", - сказав Суганда Сачдєва, виконавчий віце-президент та головний стратег Acme Investment Advisors.

Однак Сачдєва зазначив, що стійке зростання видобутку нафти в США може обмежити подальше значне зростання цін.

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив у четвер, що Росія погодила з партнерами з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) параметри подальшого скорочення експорту. Офіційне оголошення з подробицями запланованих скорочень очікується цього тижня.

Росія вже заявила, що скоротить експорт на 300 000 барелів на добу (барелів на добу) у вересні після скорочення на 500 000 барелів на добу у серпні. Очікується, що Саудівська Аравія також продовжить до жовтня добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу.

Виступаючи на конференції APPEC у Сінгапурі у понеділок, генеральний директор Vitol Рассел Харді заявив, що світовий ринок нафти має стати менш напруженим у найближчі шість-вісім тижнів через технічне обслуговування нафтопереробних заводів, але постачання високосірчистої нафти з більш високим вмістом сірки залишаться обмеженими.

"Через скорочення видобутку ОПЕК+ на всіх цих комплексних нафтопереробних заводах в Індії, Кувейті, Джизані, Омані та Китаї немає достатніх поставок (сірчистої нафти)", - сказав Харді.

У США зростання робочих місць прискорилося в серпні, але рівень безробіття піднявся до 3,8%, а зростання заробітної плати сповільнилося, що вказує на те, що умови на ринку праці охолоджуються, і зміцнює очікування того, що Федеральна резервна система не додатково послаблюватиме економіку шляхом підвищення процентних ставок ціни цього місяця.

Тим часом у Китаї виробнича активність несподівано зросла у серпні, як показали дані дослідження PMI у виробничому секторі Caixin, що зменшило частину песимізму щодо економічного стану найбільшого у світі імпортера нафти.

Низка заходів економічної підтримки, оголошених Пекіном минулого тижня, таких як зниження депозитних ставок у деяких найбільших державних банках країни та пом'якшення правил запозичення для покупців житла, також надали підтримку цінам.

Тим не менш, інвестори продовжують очікувати істотніших кроків з підтримки постраждалого сектору нерухомості країни, який був одним з основних гальм китайської економіки з моменту її виходу з пандемії.