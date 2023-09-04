Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає на тлі очікувань скорочення постачання ОПЕК+

 

Ціни на нафту зросли в понеділок, чому сприяли очікування того, що великі виробники скорочуватимуть постачання, а також сподівання, що Федеральна резервна система залишить відсоткову ставку без змін, щоб уникнути ослаблення економіки США.

Листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:33 за Грінвічем зросли на 3 центи до $88,58 за барель. Жовтневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 9 центів до $85,64 за барель.

Невелике зростання на азіатськіх торгих відбулося після того, як обидва контракти завершилися минулого тижня на найвищому рівні за півроку, після втрат протягом двох попередніх тижнів.

"Ціни на сиру нафту в першу чергу обумовлені очікуванням додаткових скорочень постачань з боку основних нафтовидобувних країн, Росії та Саудівської Аравії", - сказав Суганда Сачдєва, виконавчий віце-президент та головний стратег Acme Investment Advisors.

Однак Сачдєва зазначив, що стійке зростання видобутку нафти в США може обмежити подальше значне зростання цін.

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив у четвер, що Росія погодила з партнерами з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) параметри подальшого скорочення експорту. Офіційне оголошення з подробицями запланованих скорочень очікується цього тижня.

Росія вже заявила, що скоротить експорт на 300 000 барелів на добу (барелів на добу) у вересні після скорочення на 500 000 барелів на добу у серпні. Очікується, що Саудівська Аравія також продовжить до жовтня добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу.

Виступаючи на конференції APPEC у Сінгапурі у понеділок, генеральний директор Vitol Рассел Харді заявив, що світовий ринок нафти має стати менш напруженим у найближчі шість-вісім тижнів через технічне обслуговування нафтопереробних заводів, але постачання високосірчистої нафти з більш високим вмістом сірки залишаться обмеженими.

"Через скорочення видобутку ОПЕК+ на всіх цих комплексних нафтопереробних заводах в Індії, Кувейті, Джизані, Омані та Китаї немає достатніх поставок (сірчистої нафти)", - сказав Харді.

У США зростання робочих місць прискорилося в серпні, але рівень безробіття піднявся до 3,8%, а зростання заробітної плати сповільнилося, що вказує на те, що умови на ринку праці охолоджуються, і зміцнює очікування того, що Федеральна резервна система не додатково послаблюватиме економіку шляхом підвищення процентних ставок ціни цього місяця.

Тим часом у Китаї виробнича активність несподівано зросла у серпні, як показали дані дослідження PMI у виробничому секторі Caixin, що зменшило частину песимізму щодо економічного стану найбільшого у світі імпортера нафти.

Низка заходів економічної підтримки, оголошених Пекіном минулого тижня, таких як зниження депозитних ставок у деяких найбільших державних банках країни та пом'якшення правил запозичення для покупців житла, також надали підтримку цінам.

Тим не менш, інвестори продовжують очікувати істотніших кроків з підтримки постраждалого сектору нерухомості країни, який був одним з основних гальм китайської економіки з моменту її виходу з пандемії.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,6221
  0,1170
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2214  0,15 0,40 38,0128  0,11 0,29
EUR 40,3497  0,23 0,56 41,3921  0,21 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес