Нафта перерве двотижневу смугу невдач через скорочення поставок

Ціни на нафту мають перервати двотижневу смугу падіння, оскільки в п'ятницю вони зросли четверту сесію поспіль через скорочення постачання та очікування того, що група виробників нафти ОПЕК+ продовжить скорочення видобутку до кінця року.

Основні еталони трохи зросли: станом на 03:25 за Грінвічем американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 13 центів, або 0,2%, до $83,76 за барель, а нафта марки Brent зросла на 17 центів, також на 0,2%, до $87 за барель. WTI подорожчала за тиждень більш як на 5%, а Brent подорожчала приблизно на 3%.

Аналітики очікують, що Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на день до жовтня, додавши до скорочень з боку Організації країн-експортерів нафти та її союзників, відомої як ОПЕК+.

«Ми, як і раніше, очікуємо, що скорочення будуть продовжені, при цьому ціни вище 90 доларів США за барель (на стійкій основі) будуть потрібні, щоб повернути постачання ОПЕК на ринок, а також стимулювати виробників сланцевої нафти до США до збільшення обсягів буріння», - заявив Національний банк Австралії у замітці для клієнта у п'ятницю.

Запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 10,6 млн. барелів більше, ніж очікувалося, показали урядові дані в середу. Комерційні запаси сирої нафти впали на 34 мільйони барелів із середини липня.

Зміна запасів у США часто сприймається як показник глобального балансу попиту та пропозиції. Постійне виснаження ресурсів інтерпретується як відбиток потенційного дефіциту пропозиції.

"Ознаки підвищення попиту були також очевидні на товарному ринку: передбачуваний попит на бензин зріс уперше за три тижні", - йдеться в аналітичній записці ANZ у п'ятницю.

Слабкий долар США, який, схоже, завершує шеститижневу переможну серію також допоміг цінам. Більш сильний долар чинить тиск на попит на нафту, роблячи сировину дорожчою для покупців, які мають інші валюти.

Активність китайських заводів відновилася, а уряд активізував зусилля щодо підтримки ринку житла, що також сприяло зростанню цін на нафту в п'ятницю, сподіваючись, що такі дії допоможуть стимулювати зростання попиту у другого за величиною споживача нафти у світі.

Центральний банк країни заявив у п'ятницю, що вперше цього року скоротить обсяг іноземної валюти, яку фінансові установи мають тримати у резерві. Цей крок сприймається як спрямований на уповільнення темпів нещодавньої девальвації юаня.

Уповільнення щомісячних темпів інфляції у США зміцнило очікування, що Федеральна резервна система збереже відсоткові ставки без змін наступного місяця. Дані із заробітної плати у США за серпень пізніше того ж дня можуть дати більше підказок.