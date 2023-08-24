Нафта падає через слабкі економічні дані. Виступ глави Федеральної резервної системи США в центрі уваги

Ціни на нафту знизилися на початку торгів у четвер на тлі невтішних економічних даних з ключових економік і тому, що інвестори чекають на виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла в п'ятницю, щоб отримати інформацію про процентні ставки.

Нафта марки Brent о 03:59 за Грінвічем подешевшала на 26 центів, або 0,3%, до $82,95 за барель , а нафта марки West Texas Intermediate впала на 30 центів, або 0,4%, до $78,59 за барель .

Виробничі дані з багатьох досліджень індексу менеджерів із закупівель (PMI) у середу намалювали похмуру картину стану економіки по всьому світу, посилюючи стурбованість з приводу попиту, кажуть аналітики.

Японія повідомила про скорочення виробничої активності у серпні третій місяць поспіль. Ділова активність у єврозоні також знизилася більше, ніж очікувалося, особливо у Німеччині. Британська економіка, схоже, скоротиться цього кварталу, ризикуючи впасти в рецесію.

Ділова активність у США в серпні наблизилася до точки стагнації, при цьому зростання виявилося найслабшим з лютого.

Тим часом представники Федеральної резервної системи та політики Європейського центрального банку, Банку Англії та Банку Японії прямують до Джексон-Хоула, де, незважаючи на зниження інфляційного тиску, можуть домінувати розмови про більш високі процентні ставки в довгостроковій перспективі.

Знижуючий тиск на ціни на нафту багато в чому пов'язаний із побоюваннями щодо потенційного зниження попиту та зростання пропозиції нафти на тлі песимістичних показників PMI, каже Суганда Сачдєва, виконавчий директор та головний стратег Acme Investment Advisors.

Щодо пропозиції, то до кінця вересня видобуток сирої нафти в Ірані досягне 3,4 мільйона барелів на день (барелів на добу), цитують державні ЗМІ слова міністра нафти країни, хоча санкції США залишаються чинними.

Офіційні особи США також розробляють пропозицію, яка послабить санкції щодо нафтового сектора Венесуели, дозволяючи більшій кількості компаній і країн імпортувати сиру нафту, якщо американська країна рухатиметься до вільних і чесних президентських виборів, за словами п'яти людей, знайомих із цими планами.

"Зважаючи на значну точку опору на рівні $83 за барель для нафти марки WTI, ми очікуємо, що ціни на нафту продовжать торгуватися з негативним ухилом", - сказав Сачдєва.

"Цілком ймовірно, що ціни можуть трохи відновитися, але, схоже, найближчим часом вони досягнуть нижчого рівня - близько 74 доларів за барель", - додала вона.

Запаси сирої нафти в США впали на 6,1 мільйона барелів за тиждень до 18 серпня до 433,5 мільйона барелів, порівняно з очікуваннями аналітиків, опитаних агентством Reuters, падіння на 2,8 мільйона барелів.

«Це (зниження запасів) відображає динаміку в усьому світі... Більшість скорочення відбулася в Китаї, де операційна продуктивність державних нафтопереробних заводів досягла рекордного рівня цього місяця. Це передбачає здоровий попит», - кажуть аналітики ANZ. Про це йдеться у примітці дослідження.

Однак зростання запасів бензину в США минулого тижня показало, що попит на паливо виявився слабшим, ніж очікувалося.