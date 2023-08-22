Нафта дешевшає через можливе послаблення дефіциту пропозиції, Китай затьмарює перспективи попиту

Нафта знизилася у вівторок, оскільки ринок чекав на відновлення експорту іракської нафти, що може послабити дефіцит пропозиції, викликаний скороченням видобутку ОПЕК+, тоді як нестійка економіка Китаю продовжує підривати перспективи світового попиту.

Нафта марки Brent о 02:41 за Грінвічем подешевшала на 8 центів до 84,38 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на 7 центів нижче за 80,65 долара за барель. Контракт WTI із закінченням терміну у вересні подешевшав на 8 центів до 80,04 долара за барель.

"Сира нафта щосили намагалася втриматися на плаву через ознаки ослаблення дефіциту пропозиції", - заявили Браян Мартін і Деніел Хайнс, аналітики ANZ Bank, в записці для клієнтів.

Міністр нафти Іраку Хайан Абдель-Гані прибув до столиці Туреччини Анкару для обговорення низки питань, включаючи поновлення експорту нафти через нафтовий термінал Джейхан, повідомило Рейтер у понеділок джерело в апараті міністра.

Туреччина призупинила експорт 450 000 барелів на день з Іраку північним трубопроводом Ірак-Туреччина 25 березня після арбітражного рішення Міжнародної торгової палати (ICC).

Надходження більшої кількості іракської сирої нафти на ринок може допомогти пом'якшити кризу пропозиції високосірчистої нафти, оскільки Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) продовжили та поглибили скорочення видобутку.

Тим часом похмурі економічні перспективи Китаю, другого за величиною у світі споживача нафти, продовжують чинити тиск на ціни на нафту і посилюють побоювання з приводу попиту на пальне.

Центральний банк Китаю в понеділок знизив свою річну кредитну ставку лише помірковано, до розчарування ринку, який очікував на більш агресивні кроки стимулювання на тлі швидкої втрати економічного імпульсу.

"Економічна слабкість Китаю чинить тиск на ціни на нафту і цього року створить для них стелю, особливо з урахуванням того, що Пекін, схоже, має намір уникати великомасштабних фіскальних стимулів", - йдеться у замітці Eurasia Group.

Аналітики JPMorgan підрахували, що зростання світового попиту на паливо для транспортних засобів за звітний тиждень, що закінчився 12 серпня, сповільнилося до 0,6 млн барелів на добу в річному обчисленні.

За їхніми словами, з початку року, коли базовий ефект Китаю вже не враховується, зростання попиту на моторне паливо знизилося до 1,6 млн. барелів на добу порівняно з тим же періодом минулого року.

Попереднє опитування Reuters показало, що запаси сирої нафти та бензину в США мали знизитися минулого тижня. Галузева група Американського інституту нафти має опублікувати дані пізніше у вівторок.

Управління енергетичної інформації, статистичний підрозділ Міністерства енергетики США має опублікувати власні дані в середу.

Ринок також зосереджений на попередніх даних PMI США за серпень і щорічний економічний симпозіум Федеральної резервної системи в Джексон-Хоул, які мають відбутися пізніше цього тижня.

Економічні дані США за останні тижні зміцнили очікування того, що ФРС триматиме ставки на вищому рівні довше, що погіршить перспективи попиту на нафту та широкий спектр споживчих товарів.