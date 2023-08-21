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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають на очікуваннях зниження експорту ОПЕК+

 

Ціни на нафту зросли в понеділок, оскільки світова пропозиція скоротилася через скорочення експорту з Саудівської Аравії та Росії, що компенсувало занепокоєння зростання світового попиту на тлі високих процентних ставок.

Нафта марки Brent о 03:01 за Грінвічем зросла на 75 центів до 85,55 доларів за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate в США коштувала 82,05 доларів за барель, що на 80 центів вище. Термін дії вересневого контракту WTI спливає у вівторок, а активніший жовтневий контракт подорожчав на 73 центи до 81,39 долара за барель.

Обидві базові ціни на початку місяця перервали 7-тижневу смугу зростання минулого тижня, зафіксувавши тижневе падіння приблизно на 2% після того, як долар США зміцнився через можливість того, що відсоткові ставки можуть залишатися високими довше. До того ж, криза нерухомості в Китаї погіршується, посилив побоювання з приводу його млявого економічного зростання та попиту на нафту.

Однак пропозиція скорочується, оскільки експорт сирої нафти ОПЕК+ скоротиться другий місяць серпня, сказав Стефано Грассо, старший портфельний менеджер 8VantEdge у Сінгапурі, посилаючись на попередні дані компанії Kpler, яка займається відстеженням суден.

"Загальна пропозиція падає, а попит зростає", - сказав Грассо. "Якщо не буде рецесії, а попит не сповільниться або не впаде, ОПЕК+ здійснюватиме контроль".

Найбільший у світі імпортер сирої нафти використовує рекордні запаси, накопичені раніше цього року, оскільки китайські нафтопереробники скорочують закупівлі після того, як скорочення постачань Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзниками, включаючи Росію, відоме як ОПЕК+, призвело до того, що світові ціни перевищили 80 доларів за барель .

У липні постачання Саудівської Аравії до Китаю впали на 31% порівняно з червнем, тоді як Росія з її зниженою в ціні нафтою залишалася найбільшим постачальником азіатського гіганта, свідчать дані китайської митниці.

Тим часом китайські нафтопереробні заводи збільшили експорт нафтопродуктів у липні завдяки високій експортній маржі.

Згідно з звітом Baker Hughes, опублікованому в п'ятницю, у Сполучених Штатах кількість нафтових вишок, що діють, є раннім індикатором майбутнього видобутку, минулого тижня скоротилася на п'ять до 520, що є найнижчим показником з березня 2022 року.
За матеріалами: investing.com
 

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